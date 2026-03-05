SAĞLIK:
Kolorektal Kanserlerde Erken Teşhis Vurgusu

Kocaeli Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Çiftçi, 1-31 Mart Ulusal Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Kolorektal Kanserlerde Erken Teşhis Vurgusu

05 Mart 2026 Perşembe 13:55

 Kocaeli Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Çiftçi, 1-31
Mart Ulusal Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı
açıklamada erken teşhisin önemine dikkat çekti. Mart ayının, tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kolorektal kanser farkındalık ayı
olarak kabul edildiğini belirten Dr. Çiftçi, kolorektal kanserlerin
(kalın bağırsak kanseri) dünya genelinde en sık görülen üçüncü kanser
türü olduğunu, kansere bağlı ölümler arasında ise ikinci sırada yer
aldığını ifade etti.

Risk faktörlerine değinen Doç. Dr. Çiftçi, 50 yaş ve üzerindeki
bireylerin, ailesinde kalın bağırsak kanseri öyküsü bulunanların,
obezite sorunu yaşayanların, liften fakir ve işlenmiş gıdalardan
zengin beslenenlerin, sigara ve alkol kullananların risk grubunda yer
aldığını söyledi. Bu kişilerin düzenli tarama yaptırmasının hayati
önem taşıdığını vurguladı.

Kolorektal kanserin erken teşhisinde tarama testlerinin belirleyici
rol oynadığını belirten Dr. Çiftçi, Türkiye genelinde hizmet veren
Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) birimlerinde
ücretsiz tarama yapıldığını hatırlattı. İlk aşamada gaitada gizli kan
testi uygulandığını kaydeden Dr. Çiftçi, testi pozitif çıkan
bireylerin ileri tetkik ve tedavi için hastanelere yönlendirildiğini
dile getirdi.

Toplumun bilinçlenmesinin önemine işaret eden Doç. Dr. Ali Çiftçi,
“Sağlığımıza ve sevdiklerimizin sağlığına değer veriyorsak, düzenli
taramalarımızı yaptırmalı ve kontrollerimizi ihmal etmemeliyiz.
Unutulmamalıdır ki erken teşhis hayat kurtarır” dedi.
