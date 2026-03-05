GÜNDEM:
GEBZE BELEDİYESİ’NİN PARKE VE BORDÜR ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Gebze Belediyesi, ilçe genelinde planlı şekilde sürdürdüğü üstyapı yatırımları kapsamında Adem Yavuz Mahallesi’nde önemli bir çalışmayı daha tamamladı. 2348 Sokak, 2359 Sokak ve 2358 Sokak’ta gerçekleştirilen parke ve bordür çalışmasıyla bölgenin çehresi yenilendi.

05 Mart 2026 Perşembe 13:54

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde, kullanım ömrünü tamamlamış ve yer yer bozulmalar oluşmuş zeminler tamamen kaldırıldı. Altyapı kontrollerinin ardından zemin iyileştirmeleri gerçekleştirildi ve standartlara uygun parke taşları döşendi. Sokak kenarlarında bordür düzenlemeleri yapılarak yol sınırları da belirgin hale getirildi. Tamamlanan imalatlarla birlikte hem yaya güvenliği artırıldı hem de araç trafiği daha düzenli bir yapıya kavuştu.

 

Gebze Belediyesi, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek planlamaya aldığı üstyapı çalışmalarını etap etap hayata geçirmeye devam ediyor. İlçe genelinde yaşam kalitesini yükselten yatırımlar, belirlenen program doğrultusunda diğer mahallelerde de sürdürülecek.

