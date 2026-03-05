KÜLTÜR VE SANAT:
Sakarya’da Saklı Bir Tarih Hazinesi: Harmantepe Kalesi İftar Sofrasında Konuşuldu

SAKARYA – Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan ve bölgenin önemli tarihi yapılarından biri olan Harmantepe Kalesi, GİRİB Sakarya Şubesi tarafından düzenlenen iftar programında gerçekleştirilen tarih ve kültür sohbetinde gündeme geldi.

05 Mart 2026 Perşembe 14:45

İftar programında Söğütlü Kaymakamı Mehmet Göze ile yapılan sohbet sırasında, Sakarya’nın tarihî mirası ve özellikle Harmantepe Kalesi üzerine belgesel tadında bir değerlendirme gerçekleştirildi.

Program kapsamında araştırmacı gazeteci İsmail Kahraman, Sakarya’da çektiği ve **TGRT Belgesel TV’de yayınlanan Sakarya belgeselini Kaymakam Mehmet Göze ile paylaştı. Ayrıca 1992 yılında TGRT için çekilen Sakarya belgeseli de yeniden gündeme getirilerek bölgenin tarihî ve kültürel değerleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Bizans döneminden günümüze ulaşan savunma yapısı

Adapazarı Harmantepe Köyü’nün kuzeyinde yer alan Harmantepe Kalesi, küçük doğal bir tepe üzerine kurulmuş olup Bizans döneminde doğu sınırını korumak amacıyla 12. veya 13. yüzyılda inşa edilen savunma yapılarından biri olarak biliniyor.

Sakarya Nehri’nin batı yakası boyunca birbirini gören gözetleme kuleleri ve ileri karakol niteliğindeki kalelerden biri olan yapı, Aşağı Sakarya havzasındaki kaleler arasında günümüze en sağlam ulaşan örneklerden biri olarak dikkat çekiyor.

https://www.youtube.com/watch?v=c2033o0EZJU

https://www.youtube.com/watch?v=REOqP4JTODY

Mimari özellikleri dikkat çekiyor

Elips planlı olarak inşa edilen kalenin sur duvarlarının kalınlığı yaklaşık 2 metre, yüksekliği ise 8–10 metre arasında değişiyor. Ortalama 5x5 metre ölçülerinde 6 adet burcu bulunan kalede mazgal pencereleri, kemerli kapılar ve savunma amaçlı mimari unsurlar dikkat çekiyor.

Kalenin güneyde ana giriş kapısı olmak üzere farklı yönlerde 5 adet kemerli kapısı bulunuyor. Kapıların iç kısmında ahşap sürgüler için yapılmış yuvalar ve savunma sistemine ait detaylar günümüze kadar ulaşmış durumda.

Zamanla bazı bölümleri doğal tahribat nedeniyle zarar görmüş olsa da yapı planını ortaya koyabilecek ölçüde korunmuş durumda. Kale, 18 Nisan 1992 tarihinde Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescillenerek korunması gerekli kültür varlığı olarak kayıt altına alınmıştır.

Uzmanlara göre mimari özellikleri ve taş işçiliği bakımından kale, bölgede bulunan diğer savunma yapılarıyla benzer özellikler taşıyor ve Bizans dönemi yapısı olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

Kaynak: Kültür Portalı – Harmantepe Kalesi.

HABER : ERKAN ERENLER

