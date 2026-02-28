ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ŞEHİTLERİ GÖLCÜK’TE DUALARLA ANILACAK

FACİADA HAYATINI KAYBEDENLER YÂD EDİLECEK
Büyük felaketin 68. yıldönümünde faciada hayatını kaybedenleri büyük bir hüzünle yâd etmek adına Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek program, 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde, 1 Mart Pazar günü, saat 12.00’da başlayacak. Çelenk sunumu ile başlayacak program, protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam ederek hayatını kaybedenler için dualar edilecek. Programın devamında saat 13.45’de de Tevfik Hoca Camisi’nde Mevlid-i Şerif de okunacak. Vatandaşların anma programına katılmaları için de; 1 Mart Pazar günü, Değirmendere Çınarlık Meydanı’ndan saat 11.15’de, Gölcük Kaymakamlığı önünden de saat 11.30’da otobüs kalkacak.
BAŞKAN SEZER RAHMET DİLEDİ
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “İlçemizin tarihinde; 4 Nisan 1953 Dumlupınar Denizaltısı Faciası, 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi kalplerimizde derin izler bırakan acı hâtıralardır. 1 Mart 1958 kalplerimizde burukluk yaratan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, en çok can kaybı yaşanan meşum deniz kazasında, Gölcük’te o tarihte lise olmadığından, çoğunluğunu Gölcüklü öğrencilerin oluşturduğu 392 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu büyük faciada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Allah; ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.