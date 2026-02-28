GENEL:
ÜSKÜDAR VAPURU FACİASI ŞEHİTLERİ GÖLCÜK’TE DUALARLA ANILACAK

1 Mart Üsküdar Vapur faciasında şehit olan 392 kişi, büyük felaketin 68. yılında Gölcük’te düzenlenecek anma töreninde bir kez daha hüzünle yâd edilecek.

28 Şubat 2026 Cumartesi 13:58

 Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en ölümcül sivil deniz kazası olan Üsküdar Vapuru faciasının acısı; aradan geçen yıllara rağmen Kocaeli’de tazeliğini korumaya devam ediyor. 1 Mart 1958 tarihinde İzmit-Gölcük seferini yaptığı sırada şiddetli rüzgâr sebebiyle Derince açıklarında batan Üsküdar Vapuru’nda hayatlarını kaybeden 392 kişi, Gölcük Belediyesi’nin düzenleyeceği programda dualarla anılacak.

 

FACİADA HAYATINI KAYBEDENLER YÂD EDİLECEK

Büyük felaketin 68. yıldönümünde faciada hayatını kaybedenleri büyük bir hüzünle yâd etmek adına Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek program, 1 Mart Üsküdar Şehitliği’nde, 1 Mart Pazar günü, saat 12.00’da başlayacak. Çelenk sunumu ile başlayacak program, protokol konuşmalarının ardından Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam ederek hayatını kaybedenler için dualar edilecek. Programın devamında saat 13.45’de de Tevfik Hoca Camisi’nde Mevlid-i Şerif de okunacak. Vatandaşların anma programına katılmaları için de; 1 Mart Pazar günü, Değirmendere Çınarlık Meydanı’ndan saat 11.15’de, Gölcük Kaymakamlığı önünden de saat 11.30’da otobüs kalkacak. 

 

BAŞKAN SEZER RAHMET DİLEDİ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada: “İlçemizin tarihinde; 4 Nisan 1953 Dumlupınar Denizaltısı Faciası, 1 Mart 1958 Üsküdar Vapuru Faciası ve 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi kalplerimizde derin izler bırakan acı hâtıralardır. 1 Mart 1958 kalplerimizde burukluk yaratan, tahsil gören bir nesli yitirdiğimiz, bizleri derin bir üzüntüye boğan bir tarihtir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, en çok can kaybı yaşanan meşum deniz kazasında, Gölcük’te o tarihte lise olmadığından, çoğunluğunu Gölcüklü öğrencilerin oluşturduğu 392 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Bu büyük faciada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabırlar diliyorum. Allah; ilçemizi ve memleketimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” dedi.

