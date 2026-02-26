İLÇE HABERLERİ:
GÖLCÜK BELEDİYESİ’NDEN ARICILIK KURSİYERLERİNE KOVAN DESTEĞİ

Gölcük Belediyesi, bal üretimini artırmak ve arıcılığı teşvik etmek amacıyla KOMEK Arıcılık Kursiyerlerine kovan desteğinde bulundu.

GÖLCÜK BELEDİYESİ'NDEN ARICILIK KURSİYERLERİNE KOVAN DESTEĞİ

26 Şubat 2026 Perşembe 11:07

 KURSİYERLER MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Düzenlenen program kapsamında kursiyerlere teslim edilen kovanların, bölgedeki arıcılık faaliyetlerine önemli katkı sağlaması hedefleniyor. Özellikle yerel bal üretiminin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla gerçekleştirilen kovan desteği, kursiyerler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kovan dağıtımına, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Uzuner, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve kursiyerler katıldı.

BAŞKAN SEZER: EMEĞİN VE ÜRETİMİN YANINDAYIZ

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kovanlarını teslim alan kursiyerlere hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulunarak, emeğin ve üretimin her zaman yanında olduklarını ifade etti.


