U17 Kadınlar Ligi’nde Körfez’den galibiyet

U17 Genç Kızlar Futbol Ligi 7. Grupta yer alan Körfez Gençlerbirliği futbol takımı, Karşıyaka Koleji’ni yendi. İzmit Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan 7. hafta maçının daha ilk dakikasından itibaren rakibine karşı baskı ve üstünlüğünü kuran Körfez ekibi, ilk yarıda skoru 1-4 yaptı. Körfez GB takımı ikinci yarıda daha rahat ve kontrollü oyun ortaya koyarak maçı 1-6’lık farklı skorla kazandı. Körfez Gençlerbirliği SK U17 Genç Kız futbol takımının gollerini; Zümra (3), Ezel (2) ve Elif Neriman attı. Karşılaşmada 3 gol atan Zümra’nın ikinci golü izleyenlerin büyük alkışını aldı. Zümra topu orta sahadan rakip kaleye göndererek golü buldu. Bu sonuçla Körfez Gençlerbirliği U17 genç Kız futbol takımı puanını 10’a yükselterek ligdeki iddiasını sürdürdü.

Haber Kaynağı: