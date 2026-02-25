Kocaeli’de güvenin adı: “Büyükşehir Zabıtası”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, sadece kuralları denetleyen bir birim olmanın ötesine geçerek, toplumun her kesimine destek olmaya devam ediyor. 7’den 70’e ihtiyacı olan herkese yardım eli uzatan Büyükşehir Zabıtası, kaybolan çocukların güvenli bir şekilde ailelerine ulaşmasını sağlarken, engelli bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıyor ve yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamada aktif rol oynuyor.
HER YERDE ONLAR VAR
Günlük sosyal yaşamda karşılaşılan zorluklara anında ve titizlikle müdahale eden Büyükşehir Zabıtası, yalnızca sokaklarda düzeni ve güvenliği sağlamakla kalmıyor; vatandaşların yanında her zaman bir dost, yol gösterici ve güvenilir destekçi olarak da yer alıyor. Kocaeli’de vatandaşların hayatına dokunan ekipler, gösterdikleri sorumluluk ve duyarlılık sayesinde toplumun her kesiminin kendini güvende, değerli ve saygı gören bir birey olarak hissetmesini sağlıyor.