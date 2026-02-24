Sporun başkenti Kocaeli’de judo fırtınası esti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası geniş bir katılım ve coşkuyla tamamlandı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı organizasyonda genç judocular kıyasıya mücadele etti. Kağıtspor’dan 13 sporcu; 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazanarak Kocaeli’ne büyük bir gurur yaşattı.

BÜYÜKLER TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI

“Sporun Başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda tesisleşmeye büyük önem veren ve bu doğrultuda kent genelinde birçok spor tesisini Kocaeli gençliğinin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi; yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına da kusursuz ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Judo Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlediği Spor Toto Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası zevkli ve heyecanlı müsabakalara sahne oldu. İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda iki gün süren şampiyonaya 52 ilden 690 sporcu katılırken, sporseverlerin ilgisi de bir hayli yüksek oldu.

KAĞITSPORLU 13 SPORCU MADALYA KAZANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası kadın ve erkekler kategorilerinde 14 farklı siklette düzenlenirken, şampiyona bu yıl ilk kez 5 minder üzerinde gerçekleştirildi. Nefes kesen final müsabakalarıyla şampiyonların belli olduğu organizasyonda Kağıtspor’dan 13 sporcu; 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak Kocaeli’ne büyük bir gurur yaşattı. Kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları Büyükşehir ve federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi.

ERKEKLER 60 KG

1-Emirhan Karahan (Kağıtspor)

2-Yunus Emre Esenboğa (Galatasaray SK)

3-Mihraç Akkuş (İstanbul)

3-Furkan Salih Gül (Sivas Sporcu Eğitim Merkezi)

ERKEKLER 66 KG

1-Mustafa Berat Şimşek (Sakarya Çaybaşı SK)

2-Samet Kaydu (Kağıtspor)

3-Ali Bozkurt (Kağıtspor)

3-Fırat Çekim (İzmir Büyükşehir Belediyesi SK)

ERKEKLER 73 KG

1-Niyazi Gökçen (İzmir Büyükşehir Belediyesi SK)

2-Burak İsmail Şengür (İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK)

3-Ümit Çırpan (Manisa Büyükşehir BSK)

3-Yücel Göker (Konya Selçuklu BSK)

ERKEKLER 81 KG

1-Muhammed Mustafa Koç (İstanbul)

2-Umalt Demirel (Kağıtspor)

3-Ahmet Burak Çuhadar (İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK)

3-Ömer Faruk Ataç (Kağıtspor)

ERKEKLER 90 KG

1-Erman Gürgen (Kağıtspor)

2-Musa Şimşek (İzmir Büyükşehir Belediyesi SK)

3-Fatih Dursun (Sakarya Çaybaşı SK)

3-Ömer Kemal Aydın (Kağıtspor)

ERKEKLER 100 KG

1-Mertcan Kömpe (Samsun SK)

2-Halil Çimen (Balıkesir Akademisya Kültür Sanat ve SK)

3- Enes Pınar (Manisa Yunus Emre BSK)

3-Mehmet Kısa (Konya Büyükşehir Belediyesi SK)

ERKEKLER +100 KG

1-İbrahim Tataroğlu (Kağıtspor)

2-Mikail Zaloğlu (İzmir Büyükşehir Belediyesi SK)

3-Recep Ergin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK)

3-Berat Hıdır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK)

KADINLAR 48 KG

1-Zilan Ertem (Galatasaray SK)

2-Sıla Ersin (Kağıtspor)

3-Şeyma Yıldırım (Konya Büyükşehir Belediyesi SK)

3-Eda Naz Topalsalihoğlu (Bursa Gemlik Belediyesi GSK)

KADINLAR 52 KG

1-Buketnur Karabulut (Kağıtspor)

2-Sura Nil Karasu (Manisa Yunus Emre BSK)

3-Sude İnan (Konya Büyükşehir Belediyesi SK)

3-Müberra Güneş (Galatasaray SK)

KADINLAR 57 KG

1-Ayşenur Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK)

2-Ayşenur Budak (Kağıtspor)

3-Zeynep Öztürk (Bursa Osmangazi BSK)

3-Yaren Kömürcü (Galatasaray SK)

KADINLAR 63 KG

1-Minel Akdeniz (İstanbul)

2-Habibe Çiloğlu (İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK)

3-Eda Karademir (Ankara Büyükşehir Belediyesi SK)

3-Ezgi Karademir (Ankara Büyükşehir Belediyesi SK)

KADINLAR 70 KG

1-Ecem Baysuğ (Konya Büyükşehir Belediyesi SK)

2-Sümeyye Kaya (Galatasaray SK)

3-Serdem Daharlı (Kağıtspor)

3-Hatice Vandemir (Galatasaray SK)

KADINLAR 78 KG

1-Ceylan Kocabey (Galatasaray SK)

2-Şeyda Nur Çiçek (Kağıtspor)

3-Sıla Korkmaz (İstanbul Büyükşehir Belediyesi SK)

3-Kevser Dilbirliği (Konya Büyükşehir Belediyesi SK)

KADINLAR +78 KG

1-Yağmur Yılmaz (Trabzon Spor Kulübü)

2-Sema Mete (İzmir Büyükşehir Belediyesi SK)

3-Duygu Dirgen (Manisa 1922 Salihli SK)

3-Nisanur Serin (Ankara EGO Spor Kulübü)