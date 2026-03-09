Çayırova Mekke Film Platosu, ziyaretçi akınına uğradı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleriyle ilçeye kazandırılan ve çalışmaların devam ettiği Çayırova Mekke Film Platosu, Ramazan ayı boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini çeken Çayırova Mekke Film Platosu, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir çalışma olduğunu gösterdi ve bizleri mutlu etti” dedi.

Çayırova’ya birçok proje kazandıran ve Çayırova’nın geleceği için çok sayıda çalışmaya imza atan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleriyle Şekerpınar Mahallesi’nde inşası devam eden Çayırova Mekke Film Platosu, Ramazan ayında gözde ziyaret noktalarından biri oldu. Sadece Çayırovalıların değil, çevre ilçeler ve illerden de on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Çayırova Mekke Film Platosu, ‘İslamiyet’in doğuşu; Sancı’ filminin çekimlerinden önce, meraklılarını ağırladı. Özellikle geçtiğimiz hafta sonunda binlerce vatandaşın ziyaret ettiği alanla ilgili açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini çeken Çayırova Mekke Film Platosu, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir çalışma olduğunu gösterdi ve bizleri mutlu etti” dedi. İnşaat çalışmalarının sürdüğü alana giden Çayırovalılar, hayata geçirilen projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

“ÇOK MUTLUYUZ”

Dün vatandaşlarla birlikte platoyu gezen Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Çayırova’mıza değer katacak, güzel çalışmaların yapılacağı, İslamiyet’in doğuşu ve milli-manevi değerlerimizi anlatacak filmlerin çekileceği bir alan olacak burası. Çok mutluyuz, hayalimiz olan bir projeyi, hayırsever bir yatırımcımız film yapımcımızla birlikte, Çayırova’da gerçekleştiriyoruz ve Çayırova’mızı güzelleştirmeye devam edeceğiz.

“UZUN YILLAR BURADA KALACAK”

Halkımız mübarek Ramazan gününde burada vakit geçiriyor. Daha tamamlanmadı burası, bittikten sonra güzel bir film çekilecek. Çok uzun yıllar burası kalacak, bulunduğumuz alanda daha güzel çalışmaları da hayata geçireceğiz. Bizim sevdamız Çayırova, Çayırova’yı sevince daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz.”