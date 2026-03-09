İLÇE HABERLERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çayırova Mekke Film Platosu, ziyaretçi akınına uğradı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleriyle ilçeye kazandırılan ve çalışmaların devam ettiği Çayırova Mekke Film Platosu, Ramazan ayı boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini çeken Çayırova Mekke Film Platosu, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir çalışma olduğunu gösterdi ve bizleri mutlu etti” dedi.

Çayırova Mekke Film Platosu, ziyaretçi akınına uğradı

09 Mart 2026 Pazartesi 16:32

 Çayırova’ya birçok proje kazandıran ve Çayırova’nın geleceği için çok sayıda çalışmaya imza atan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleriyle Şekerpınar Mahallesi’nde inşası devam eden Çayırova Mekke Film Platosu, Ramazan ayında gözde ziyaret noktalarından biri oldu. Sadece Çayırovalıların değil, çevre ilçeler ve illerden de on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Çayırova Mekke Film Platosu, ‘İslamiyet’in doğuşu; Sancı’ filminin çekimlerinden önce, meraklılarını ağırladı. Özellikle geçtiğimiz hafta sonunda binlerce vatandaşın ziyaret ettiği alanla ilgili açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini çeken Çayırova Mekke Film Platosu, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir çalışma olduğunu gösterdi ve bizleri mutlu etti” dedi. İnşaat çalışmalarının sürdüğü alana giden Çayırovalılar, hayata geçirilen projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

 

“ÇOK MUTLUYUZ”

Dün vatandaşlarla birlikte platoyu gezen Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi; “Çayırova’mıza değer katacak, güzel çalışmaların yapılacağı, İslamiyet’in doğuşu ve milli-manevi değerlerimizi anlatacak filmlerin çekileceği bir alan olacak burası. Çok mutluyuz, hayalimiz olan bir projeyi, hayırsever bir yatırımcımız film yapımcımızla birlikte, Çayırova’da gerçekleştiriyoruz ve Çayırova’mızı güzelleştirmeye devam edeceğiz.

 

“UZUN YILLAR BURADA KALACAK”

Halkımız mübarek Ramazan gününde burada vakit geçiriyor. Daha tamamlanmadı burası, bittikten sonra güzel bir film çekilecek. Çok uzun yıllar burası kalacak, bulunduğumuz alanda daha güzel çalışmaları da hayata geçireceğiz. Bizim sevdamız Çayırova, Çayırova’yı sevince daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz.”

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da 8 Mart’a özel program Çayırova’da 8 Mart’a özel program
DİLOVASI’NDA ÖZEL KARDEŞLERİMİZLE ANLAMLI İFTAR BULUŞMASI DİLOVASI’NDA ÖZEL KARDEŞLERİMİZLE ANLAMLI İFTAR...
İSU’DAN KANDIRA’NIN GELECEĞİNE 377 MİLYON TL’LİK GÜÇLÜ İMZA İSU’DAN KANDIRA’NIN GELECEĞİNE 377 MİLYON...
Fen İşleri ekipleri, Fatih Caddesi’nde bakım-onarım çalışması yaptı Fen İşleri ekipleri, Fatih Caddesi’nde bakım-onarım...
Büyükşehir Ramazan Çadırı’nda hafta sonu neşesi Büyükşehir Ramazan Çadırı’nda hafta sonu neşesi
DİLOVASI’NDA RAMAZAN’IN MANEVİ İKLİMİNDE GÖNÜLLER BİR OLDU DİLOVASI’NDA RAMAZAN’IN MANEVİ İKLİMİNDE...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Çayırova’da 8 Mart’a özel program
Çayırova Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile bir program düzenledi. Rabia Ilgaz ve Nurdan...

Haberi Oku