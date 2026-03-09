Sertaç Abi, Gebzeli çocukların kalbine dokundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Kent Meydanı’nda kurduğu Ramazan Çadırı’nda buluşan çocuklar ve aileler, sayısız etkinliklerle hafızalarda yer edinecek bir Ramazan ayı yaşıyor. Bu kapsamda çocuklara yönelik içerikler üreten ve YouTube kanalında “Sertaç Abi” olarak tanınan ünlü Youtuber Sertaç Güngör, Gebzeli çocuklarla keyifli bir buluşma gerçekleştirdi.

İFTAR SONRASI SAHNE ETKİNLİKLERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Kent Meydanı’nda kurduğu Ramazan Çadırı’nda 11 Ayın Sultanı’nın sevinci, iftar sonrası sahne etkinlikleri ile coşkulu bir şekilde devam ediyor. Her gün bin 500 kişinin orucunu açtığı Ramazan etkinliklerinde özellikle çocukların gönüllerine dokunuluyor. Bu kapsamda Büyükşehir, çektiği videolarla geniş kitlelere ulaşan YouTuber Sertaç Güngör’ü Ramazan etkinlikleri kapsamında Gebzeli çocuklar ile buluşturdu.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLER ÜZERİNE SOHBET

Program boyunca çocuklarla milli ve manevi değerler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Sertaç Abi, Ramazan’da aç kalma, iftarda yemek yeme alışkanlığı ve Peygamberimizin hayatından kıssaları anlattı. Güngör ayrıca esprili diyaloglarıyla Ramazan Çadırı’nda renkli ve neşeli anlar yaşatarak çocukları güldürdü.









ÇOCUKLAR ATÖLYELER İLE EĞLENİYOR

Gebze’de Ramazan’ın her akşamı düzenlenen etkinlikler kapsamında sahne alan KO-MEK Orkestrası, iftar sonrasında sevilen ezgi ve ilahileri seslendirdi. Yetişkinler için “Tespih Atölyesi” yapılırken, çocuklar için ise “Çim Adam ve Boyama Atölyeleri” gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’deki Ramazan etkinlikleri son iftara kadar devam edecek.