Büyükakın, 1001 Hatim’de Erzurumlularla buluştu

500 YILLIK GELENEK KOCAELİ’DE YAŞATILDI

Erzurum’un yaklaşık 500 yıllık geleneği olan 1001 Hatim Dua Programı ve Erzurum Sofrası İftarı, bu yıl Kocaeli’de 11’inci kez gerçekleştirildi. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Ramazan öncesi ve Ramazan sürecinde okunan hatimlerin duası topluca yapıldı. Programın ardından kurulan Erzurum Sofrası iftarında vatandaşlar aynı sofrada buluştu. Programa Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu Başkanı Tekin Dursun ve çok sayıda Erzurumlu katıldı. Program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

“BU PROGRAMLAR BİZİ MUTLU EDİYOR”

Programda konuşan Başkan Büyükakın, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatan programların önemine vurgu yaptı. Büyükakın, Ramazan boyunca hem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla birçok etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek şunları söyledi: “Ramazan’ın ruhunu son derece güzel yaşatan bir program icra ediyorsunuz. Biz Ramazan’ın ruhunu güçlü şekilde hissettirmeye çalışıyoruz. STK’lar tarafından yapılan bu tür programlar bizi mutlu ediyor. Ruhu yaşattığınızda o karşılığını her zaman buluyor.”

ŞEHİTLERİ RAHMETLE ANDI

Konuşmasında Türkiye’nin gönül coğrafyasına da değinen Büyükakın, Balkanlar ve farklı bölgelerde gerçekleştirilen programlara işaret ederek, Batı Trakya’dan Kuzey Makedonya’ya, Bosna Hersek’ten Mısır’a kadar kardeşlik bağlarının güçlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi, “Bu coğrafya Belgrad’da başlar, Bağdat’ta, Türkmenistan’ta, Afrika’da biter” dedi. Büyükakın ayrıca 12 Mart Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşu vesilesi ile başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andı.









ERZURUM SOFRASI KURULDU

Programda konuşan Vali İlhami Aktaş, Erzurum’un Ramazan Ayı ile özdeşleşen bu geleneğinin Kocaeli’de yaşatılmasının önemli olduğunu ifade etti. Tekin Dursun ise programa verdiği destekten dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini sundu. Dua programının ardından vatandaşlar aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini hep birlikte paylaştı.