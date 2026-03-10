Tataroğlu’ndan Avusturya’da altın zafer

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un milli judocusu İbrahim Tataroğlu, Avusturya’nın Linz kentinde düzenlenen Upper Grand Prix Linz 2026’da büyük bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu. +100 kilogram kategorisinde mücadele eden genç sporcu, zorlu rakiplerini geride bırakarak hem Türkiye’nin hem de Kağıtspor’un bir kez daha gururu oldu.

ZORLU RAKİPLERİ BİRER BİRER GEÇTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor çatısı altında başarılara imza atan İbrahim Tataroğlu, Avusturya’da kazandığı başarısıyla bir kez daha Türk bayrağını gururla dalgalandırdı. Turnuvaya son 32 turunda Japon judocu Kaito Tokita karşısında aldığı galibiyetle başlayan Tataroğlu, son 16 turunda ise Gürcü rakibi Guram Tushishvili’yi mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Fransız Matheo Akiana Mongo’yu geçen milli judocu, yarı finalde ise bir diğer Gürcü rakibi Irakli Demetrashvili’yi yenerek adını finale yazdırdı.

FİNALDE HOLLANDALI RAKİBİNE MİNDERİ DAR ETTİ

Zorlu rakiplerini birer birer geçen İbrahim Tataroğlu final müsabakasında Hollandalı Jur Spijkers ile karşı karşıya geldi. Müsabaka boyunca etkili bir performans ortaya koyan genç judocu, rakibini mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu sonuçla Tataroğlu, Upper Grand Prix Linz 2026 turnuvasını altın madalya ile tamamlayarak uluslararası arenada adından bir kez daha söz ettirdi.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU’NDAN AVRUPA’NIN EN İYİSİNE

Tataroğlu’nun başarı hikâyesi yalnızca bu turnuva ile sınırlı değil. Genç sporcu, 2023 yılında Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Judo Şampiyonası’nda +90 kilo kategorisinde Dünya şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etmişti. Bu performansının ardından Avrupa Judo Birliği tarafından 2023 yılının Avrupa’daki en iyi ümit erkek judocusu seçilmişti. Yetenekli sporcu Tataroğlu, kariyerini her geçen gün yeni başarılarla taçlandırmaya devam ediyor.

HEDEF DAHA BÜYÜK BAŞARILAR

Uluslararası turnuvalarda kazandığı madalyalarla dikkat çeken İbrahim Tataroğlu, Türk judosunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor. Linz’de kazandığı altın madalya ile yeteneğini bir kez daha kanıtlayan milli sporcu, önümüzdeki dönemde de Türkiye ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor adına yeni başarılar elde etmeyi hedefliyor.