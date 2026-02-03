Kocaeli’de Ramazan Pidesi 70 Gram Küçülerek 300 Gram ve 30 TL Olacak

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli’de bu yıl ramazan pidesi geçen yıla göre 70 gram daha küçük olacak, 300 gramlık pide 30 TL’den satışa sunulacak

Kocaeli’de 19 Şubat Perşembe günü başlayacak Ramazan Ayı öncesi, ramazan pidesinin fiyatı ve gramajı belli oldu. Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, bu yıl pide gramajının 300 gram, satış fiyatının ise 30 TL olacağını açıkladı.

Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı Ankara ve İstanbul’da 250 gram ramazan pidesinin 25 TL’den satılacağını duyurmuştu. Bu açıklamanın ardından Sarı, Kocaeli’deki pidede gramajın 300 gram, fiyatın ise 30 TL olacağını bildirdi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı

Geçen yıl Kocaeli’de ramazan pidesi 370 gram olarak satılıyor ve fiyatı 30 TL’ydi. Böylece bu yıl pide, geçen yıla göre 70 gram daha küçük olacak.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek