Restorasyon bitiyor, tarih yeniden canlanıyor

Kocaeli’de imza atılan hizmetlerle tarihi ayağa kaldıran Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in önemli simgeleri arasında yer alan Tarihi Saat Kulesi’nde son rötuşları yapıyor. Restorasyon çalışmalarında pek çok nokta elden geçirilirken, elektrik sisteminin de yenilenmesiyle çalışmalar tamamlanacak.

BÜYÜKŞEHİR’İN DOKUNUŞU YAPIYI KENDİNE GETİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları yeniden özgün kimliklerine kavuşturuyor. Bu kapsamda taş kaplama ve tuğladan oluşan Kocaeli’nin kültürel mirası Saat Kulesi’nde yürütülen restorasyon çalışmalarında iskeleler kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin dokunuşuyla artık kente görsel bir şölen sunan tarihi yapının tavanı, duvarları, saati, korkulukları ve mermer yüzeyleri aslına uygun şekilde yenilendi.

AHŞAP MERDİVEN VE PENCERELER YENİLENDİ

Zamanla çürüyen kurşun kaplı tavan tamamen yenilenirken, meşe ağacından yapılan karkas değiştirildi. İç duvarların sıvaları kazınarak horasan sıva ile yeniden yapıldı. Saatin çanı orijinal haliyle korunurken, kadranları tamamen yenilendi. Ahşap merdiven ve pencerelerin de tamamı elden geçirildi.

2 TON ENJEKSİYON SIVA UYGULANDI

Dıştaki taş kaplama ile içteki tuğlayı birbirine bağlayan sıvanın zamanla su alması nedeniyle yapının direncinin zayıfladığı tespit edildi. Yapıyı güçlendirmek amacıyla 2 ton enjeksiyon sıva uygulanarak taş ve tuğla arasındaki boşluklar dolduruldu.

KORKULUKLAR TEMİZLENDİ, BOYANDI

Saat Kulesi’nin dış cephesinde zamanla dökülen ve eski görünümünü kaybeden motifler, kulenin saçağından tabana kadar uzanacak şekilde yenilendi. Cephede oluşan kir ve yosunlar ilaçlı yöntemlerle temizlenirken, korkuluklar sökülerek kumlama yöntemiyle temizlendi, boyandı ve yeniden yerine monte edildi.

MOTİFLER KORUMA ALTINA ALINDI

Motiflerin tamamı taraklama yöntemiyle temizlenerek taş yüzeyler yeniden açıldı ve şeffaf cila ile kaplandı. Bu uygulamayla taşın su emme özelliği engellenerek, yapının dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi sağlandı. Ayrıca taş derzleri de yenilendi.

KAPI VE PARATONERE KAPSAMLI BAKIM

Mermer yüzeylerin tamamı kumlama yöntemiyle temizlenirken, kulenin kapısı yenilenerek yerine takıldı. Saat Kulesi’nin yıldırım çarpmasına karşı korunması amacıyla yapılan paratoner (yıldırımsavar) sistemi de yenilendi. Elektrik sisteminin de yenilenmesiyle restorasyon çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.