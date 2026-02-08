banner1258
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Restorasyon bitiyor, tarih yeniden canlanıyor

Kocaeli’de imza atılan hizmetlerle tarihi ayağa kaldıran Büyükşehir Belediyesi, İzmit’in önemli simgeleri arasında yer alan Tarihi Saat Kulesi’nde son rötuşları yapıyor. Restorasyon çalışmalarında pek çok nokta elden geçirilirken, elektrik sisteminin de yenilenmesiyle çalışmalar tamamlanacak.

Restorasyon bitiyor, tarih yeniden canlanıyor

08 Şubat 2026 Pazar 09:53

 BÜYÜKŞEHİR’İN DOKUNUŞU YAPIYI KENDİNE GETİRDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarihi yapıları yeniden özgün kimliklerine kavuşturuyor. Bu kapsamda taş kaplama ve tuğladan oluşan Kocaeli’nin kültürel mirası Saat Kulesi’nde yürütülen restorasyon çalışmalarında iskeleler kaldırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin dokunuşuyla artık kente görsel bir şölen sunan tarihi yapının tavanı, duvarları, saati, korkulukları ve mermer yüzeyleri aslına uygun şekilde yenilendi.

 

AHŞAP MERDİVEN VE PENCERELER YENİLENDİ
Zamanla çürüyen kurşun kaplı tavan tamamen yenilenirken, meşe ağacından yapılan karkas değiştirildi. İç duvarların sıvaları kazınarak horasan sıva ile yeniden yapıldı. Saatin çanı orijinal haliyle korunurken, kadranları tamamen yenilendi. Ahşap merdiven ve pencerelerin de tamamı elden geçirildi.

 

2 TON ENJEKSİYON SIVA UYGULANDI
Dıştaki taş kaplama ile içteki tuğlayı birbirine bağlayan sıvanın zamanla su alması nedeniyle yapının direncinin zayıfladığı tespit edildi. Yapıyı güçlendirmek amacıyla 2 ton enjeksiyon sıva uygulanarak taş ve tuğla arasındaki boşluklar dolduruldu.

 

KORKULUKLAR TEMİZLENDİ, BOYANDI
Saat Kulesi’nin dış cephesinde zamanla dökülen ve eski görünümünü kaybeden motifler, kulenin saçağından tabana kadar uzanacak şekilde yenilendi. Cephede oluşan kir ve yosunlar ilaçlı yöntemlerle temizlenirken, korkuluklar sökülerek kumlama yöntemiyle temizlendi, boyandı ve yeniden yerine monte edildi.

 

MOTİFLER KORUMA ALTINA ALINDI
Motiflerin tamamı taraklama yöntemiyle temizlenerek taş yüzeyler yeniden açıldı ve şeffaf cila ile kaplandı. Bu uygulamayla taşın su emme özelliği engellenerek, yapının dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getirilmesi sağlandı. Ayrıca taş derzleri de yenilendi.

 

KAPI VE PARATONERE KAPSAMLI BAKIM
Mermer yüzeylerin tamamı kumlama yöntemiyle temizlenirken, kulenin kapısı yenilenerek yerine takıldı. Saat Kulesi’nin yıldırım çarpmasına karşı korunması amacıyla yapılan paratoner (yıldırımsavar) sistemi de yenilendi. Elektrik sisteminin de yenilenmesiyle restorasyon çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Ardahan’ın kurtuluşuna Kocaeli’de görkemli kutlama Ardahan’ın kurtuluşuna Kocaeli’de görkemli...
Büyükşehir’den arabaşı geleneğine kültürel destek Büyükşehir’den arabaşı geleneğine kültürel...
Büyükakın, Aşık Sümmani'yi anma programına katıldı Büyükakın, Aşık Sümmani'yi anma programına...
Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yılı Gebze’de Anıldı Sarıkamış Harekâtı’nın 111. Yılı Gebze’de...
Şehir Tiyatroları tüm kente hitap ediyor; Tiyatro coşkusu Kocaeli’nin dört bir yanını sardı Şehir Tiyatroları tüm kente hitap ediyor; Tiyatro...
Konservatuvar Oda Orkestrası yeni üyelerini arıyor Konservatuvar Oda Orkestrası yeni üyelerini arıyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Ardahan’ın kurtuluşuna Kocaeli’de görkemli...
Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı, Kocaeli’de geleneksel hale gelen 16. Ardahanlılar...

Haberi Oku