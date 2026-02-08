Kocaeli Büyükşehir’in “İyilik Projesi” yükleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “İyilik Kılavuzu Yarışması” adı altında gençleri şehrin dört bir yanında iyilikte yarıştıracak. Ramazan ayında “iyilik” fikrini merkeze alan yarışmanın son başvuru tarihi 9 Şubat Pazartesi olarak belirtildi.

BU RAMAZAN İYİLİKTE DE KILAVUZ OLACAKLAR

Ramazan ayının bereketiyle iyiliğin rehberi olarak gönüllere dokunmaya hazırlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında anlam dolu bir yolculuk başlatıyor. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ramazan’da ‘iyilik’ fikrini merkeze alan İyilik Kılavuzu Yarışması’nın ikincisini düzenliyor. Kocaeli’nin gençleri 33 gün boyunca tatlı bir rekabet içerisinde yarışarak hem kendilerini hem de çevrelerini güzelleştirmek için kentte ‘iyilik’ rüzgârları estirecek. İyilik Kılavuzu Yarışması’nın açılış programı 17 Şubat Salı günü saat 19.00’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR 9 ŞUBAT’TA SONA ERECEK

“Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap” ana sloganıyla hayata geçirilen İyilik Kılavuzu Yarışması’nda son başvuru tarihi 9 Şubat olarak belirtildi. Ortaokul, lise ve genç yetişkin kategorilerinde 1.500 gencin yarışacağı İyilik Kılavuzu’nda 300 takım her gün Ramazan ruhunu anlatan bir kavram etrafında çeşitli görevler yerine getirecek. Rahmet, selam, tasarruf, emanet, şehadet, şefkat, sıhhat, şükür ve benzeri 33 kavramı görev edinen Kocaeli’nin gençleri şehrin dört bir yanında iyilikte yarışacak. Finalde kazanan takımlar Balkan turu, Özbekistan gezisi, umre ziyareti, dizüstü ve tablet bilgisayar gibi büyük ödüllere uzanacak.

GÖNÜLLÜLÜK PROJELERİ İYİLİĞİ YAYACAK

Esnaf ve sanatkâr odaları, hemşehri dernekleri, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin de büyük destekler verdiği İyilik Kılavuzu Yarışması’nda Kocaeli, topluma örnek bir iyilik hareketi başlatacak. Yarışmaya gönüllülük esasıyla katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar; “Askıda İyilik”, “Hemşehri Sofrası”, “Baş Tacı”, “İyileştiren Eller”, “Vefa Ana” ve “Gönül Simidi” gibi projelerle şehit aileleri, ihtiyaç sahibi çocuklar, öğrenci kulüpleri, Saygınlar Kulübü üyeleri ve uluslararası öğrenciler için iyilik zinciri oluşturacak. Gerçekleştirilecek gönüllülük projeleri Kocaeli’de iyilik ve dayanışma kültürünün güçlenmesine önemli katkı sağlayacak.

DEĞERLER EĞİTİMİNE YENİ BİR SOLUK

Kocaeli Büyükşehir’in “İyilik Kılavuzu Projesi”, Türkiye’de uzun süredir çeşitli yöntemlerle sürdürülen ‘değerler eğitimi’ yaklaşımına yeni bir soluk getiriyor. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen İyilik Kılavuzu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nde adı geçen ‘hayatın içinde değer eğitimi’ yaklaşımının ete kemiğe bürünmüş ilk projesi oldu. Gençlerin doğrudan harekete geçiren ve inisiyatif alarak öğrendiği bir yöntemle yoluna devam eden İyilik Kılavuzu Projesi, böylelikle Türkiye kamuoyuna yeni bir eğitim modellemesi sunmuş oldu.