Ayaztepe Camii’nde şadırvan yenilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit ilçesi Malta Mahallesi’nde bulunan Ayaztepe Camii’nin zamanla yıpranan şadırvanını yeniledi. Yapılan çalışmayla şadırvan daha hijyenik ve kullanışlı hale getirildi.

08 Şubat 2026 Pazar 09:54

 YIPRANAN ŞADIRVAN YENİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ibadetlerini daha huzurlu ve konforlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla kent genelinde çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda Büyükşehir, İzmit ilçesi Malta Mahallesi’nde bulunan Ayaztepe Camii’nin zamanla yıpranan şadırvanını yeniledi. A Takımı ekiplerince yenilenen şadırvan sayesinde cami cemaatinin abdest alma süreci kolaylaştı. Güvenli ve konforlu bir kullanım alanına kavuşan cami cemaati, yapılan hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

İZMİT HAYIRSEVERLER CAMİİ’NE MUSALLA TAŞI

Büyükşehir ekipleri, İzmit Hayırseverler Camii’ne de traverten musalla taşı yaptı. Dayanıklı yapısıyla öne çıkan musalla taşı, cenaze namazlarının daha düzenli şartlarda kılınmasına imkân sundu. Çalışmalar, cami cemaati ve mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

