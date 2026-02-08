Kocaeli’de ulaşım artık 24 saat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda yeni hizmetleri birer birer devreye alıyor. Bu kapsamda N1, N2, N3 ve N4 numaralı hatlar 9 Şubat Pazartesi günü itibarıyla gece saatlerinde çalışacak. Böylelikle Kocaeli’de 24 saat kesintisiz, güvenli ve konforlu ulaşım dönemi başlayacak.

KOCAELİ’DE 24 SAAT KESİNTİSİZ ULAŞIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşımı daha erişilebilir, konforlu ve sürdürülebilir hale getirmek amacıyla önemli bir adımı daha hayata geçiriyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın titiz çalışmaları sonucunda planlanan 4 yeni gece hattı ile Kocaeli’de 24 saat kesintisiz ulaşım dönemi başlıyor. Vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik planlanan N1, N2, N3 ve N4 numaralı hatlar, 09 Şubat 2026 Pazartesi gününü 10 Şubat Salı gününe bağlayan gece itibarıyla hizmete alınacak. Şehrin dört bir yanına gece boyunca ulaşım imkânı sunacak yeni hatlar, vatandaşlar için büyük kolaylık sağlayacak.

ŞEHRİN DÖRT BİR YANINA GECE SEFERLERİ

Yeni uygulama kapsamında devreye alınacak hatlar, özellikle gece saatlerinde ulaşım ihtiyacının yoğun olduğu bölgeleri kapsayacak şekilde planlandı. Sanayi bölgeleri, hastaneler, otogar, üniversite yerleşkesi ve ana aktarma merkezlerini birbirine bağlayacak hatlar sayesinde vatandaşlar günün her saatinde güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat edebilecek. Kocaeli’de hayata geçirilen bu yeni ulaşım modeliyle birlikte kent geneli ulaşımda önemli bir konfor ve erişim kolaylığı sağlanacak.

SEFER SAATLERİ VE GÜZERGÂH BİLGİSİ PAYLAŞILACAK

24 saat kesintisiz hizmet verecek N1, N2, N3 ve N4 numaralı yeni hatların sefer saatleri ve güzergâh bilgileri, kocaeli.bel.tr resmi internet sitesi ve E-komobil mobil uygulaması üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak.

YENİ HATLAR VE GÜZERGAHLARI

N1: Batı Terminali-Tren Garı-Çarşı-Otogar-Şehir Hastanesi-Umuttepe

N2: İzmit-Otogar-Maşukiye

N:3 Karamürsel-Ulaşlı-Halıdere-Değirmendere-Gölcük-Başiskele-İzmit Otogar

N4: İzmit-Otogar-D-100-Derince-Körfez-Dilovası-Gebze-Çayırova