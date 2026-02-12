Çiftçi, “İş makineleri filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz”

Çayırova Belediyesi’nin araç filosu güçlenmeye devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin göreve geldiği günden bu yana belediye hizmetlerinin daha etkin ve daha verimli sağlanması amacıyla yapılan filo güçlendirme çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün hizmet alanlarında kullanılmak üzere ; asfalt robotu, ekskavatör, çöp kamyonu, asfalt silindiri ve kamyonetten oluşan 5 yeni araç, belediye iş makineleri filosuna kazandırıldı. Çayırova Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Garajı’nda gerçekleştirilen programda ilk olarak sahada gayret sarf eden mesai arkadaşlarıyla bir araya gelen Başkan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, şunları dile getirdi;

“İLÇEMİZE HİZMET EDİYORUZ”

“Nüfusumuz her geçen gün artıyor. O yüzden de işlerimiz daha fazla artıyor ve yoğunlaşıyor. Hep birlikte canla başla vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Bu bağlamda da ekipman ihtiyaçlarımız çerçevesinde araç gereç sayımızı artırıyoruz, yenilememiz gereken makinelerimizi imkanlar dahilinde yeniliyoruz. Hizmet anlamında hiçbir şeyi aksatmıyor ve ilçemize hizmet ediyoruz. Sahada emek veriyorsunuz, gayretleriniz ve çabalarınız için sizlere teşekkür ediyorum.”

“SAHADAKİ ETKİNLİĞİMİZİ ARTIRIYORUZ”

Daha sonrasında belediye iş makinesi filosuna kazandırılan araçları inceleyen Başkan Çiftçi, mesai arkadaşlarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “İlçemizde hizmetlerin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için iş makineleri filomuzu güçlendirmeye devam ediyoruz; Asfalt Robotu, Ekskavatör, Çöp Kamyonu, Asfalt Silindiri ve Kamyonet olmak üzere 5 yeni aracı filomuza kattık. İş makinesi kapasitemizi genişleterek hizmet hızımızı yükseltiyor, sahadaki etkinliğimizi daha da artırıyoruz” dedi.