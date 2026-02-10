Ardahan’ın kurtuluşuna Kocaeli’de görkemli kutlama

Ardahan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yılı, Kocaeli’de geleneksel hale gelen 16. Ardahanlılar Kurtuluş Gecesi ile kutlandı. Kocaeli Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkı sunduğu programda misafirlere kaz eti ikramı yapıldı.

PROTOKOL VE STK’LARDAN YOĞUN KATILIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelindeki tüm hemşehri derneklerinin buluşmalarına destek sağlıyor. Bu bağlamda Ardahanlılar, memleketlerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 105’inci yıl dönümünü düzenlenen etkinlikle kutladı. İzmit Kadıköy Düğün Salonu’nda gerçekleşen geceye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda STK başkanları katıldı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERİLDİ

İstiklal Marşı ile başlayan program protokol konuşmalarıyla devam etti. Vali İlhami Aktaş, Milletvekili Veysel Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe ve Kocaeli Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Alpay Aydemir tarafından yapılan konuşmalarda; birlik, beraberlik ve kültürel değerlerin yaşatılmasının önemi vurgulandı.

HALK OYUNLARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Birçok STK’nın ilgiyle takip ettiği geleneksel program her yıl olduğu gibi bu yıl da halk oyunlarıyla ilgi çekti. Sahne alan halk oyunları ekipleri, Ardahan yöresine özgü oyunlarla izleyenlerden alkış aldı. Salonu dolduran davetliler, gösterileri ilgiyle takip etti.

MİSAFİRLERE KAZ ETİ İKRAMI YAPILDI

Gecede Ardahan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden kaz eti misafirlere ikram edildi. Konuşmalarda Ardahan’ın geleneksel lezzetlerinin tanıtılmasının kültürel miras açısından önemli olduğuna da dikkat çekildi. Ayrıca programın sonunda Doğan Aktaş, seslendirdiği türkülerle geceye renk kattı. Ardahan’ın kültürü ile kurtuluş mücadelesinin öneminin vurgulandığı programda davetliler gece boyunca keyifli anlar yaşadı.