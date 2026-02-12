Fadime Teyze, Büyükşehir’le yalnız değil

BÜYÜKŞEHİR, FADİME TEYZE’NİN YANINDA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü “Gönül Kazan Projesi”, yemek yapma imkânı bulunmayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların hayatına dokunmaya devam ediyor. Projeden faydalanan isimlerden biri olan 83 yaşındaki Fadime Özüdoğru, yaklaşık 30 yıldır yalnız yaşıyor. Yaşlılığa bağlı birden fazla hastalığı bulunan Fadime Teyze; şeker hastalığı, felç ve menenjit geçmişi nedeniyle günlük yaşamını tek başına sürdürmekte zorlanıyor. Bir dönem görme kaybı da yaşayan Özüdoğru, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu sıcak yemek, ev temizliği ve öz bakım hizmetleriyle destekleniyor.

GÜNLÜK İKİ ÖĞÜN SICAK YEMEK VE EVDE BAKIM DESTEĞİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Fadime Teyze’nin evine hijyenik koşullarda hazırlanan iki öğün sıcak yemek ulaştırılıyor. Bunun yanı sıra ev temizliği ve kişisel bakım hizmetleriyle yaşam koşulları iyileştiriliyor. Özel beslenme ihtiyacı olan vatandaşlar için de hazırlanan menülerle düzenli ve dengeli beslenme sağlanıyor.

“YEMEĞİM GELİYOR, YÜZÜM GÜLÜYOR”

Aldığı hizmetlerin kendisine büyük kolaylık sağladığını ifade eden Fadime Özüdoğru, “Birçok hastalığım var. Gözlerim hiç görmüyordu, sonradan açıldı. Allah’a şükrediyorum, devlet bana bakıyor” dedi. Her gün kapısına kadar getirilen yemekler sayesinde temel ihtiyaçlarını zahmetsizce karşıladığını belirten Fadime Teyze, “Kahvaltılık ve akşam yemeği getiriyorlar. Çok şükür yüzüm gülüyor. Allah birinin yerine bin versin onlara. Allah bu devletin, askerimizin yüzünü güldürsün, şehitlerimize rahmet etsin” sözleriyle duygularını paylaştı.

SAĞLIĞI GÖZETEN, ZAHMETSİZ VE GÜVENLİ HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmete sunduğu “Gönül Kazan Projesi”, market alışverişi yapamayan ya da dışarı çıkmakta zorlanan ihtiyaç sahibi vatandaşların yemeklerini evlerine kadar ulaştırıyor. Tuzsuz menü gibi özel beslenme seçenekleriyle sağlık koşulları gözetilen vatandaşlar, aynı zamanda ev temizliği ve öz bakım hizmetleriyle de desteklenerek günlük yaşamlarını daha güvenli ve konforlu sürdürüyor.