HARŞİT SAVUNMASI VAKFINDAN TARİHİ TOPLANTI

Harşit Savunması Vakfı tarafından, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen basın toplantısında, I. Dünya Savaşı’nın en kritik cephelerinden biri olarak gösterilen Harşit Cephesi’nde kazanılan ve “Karadeniz’in Çanakkalesi” olarak nitelendirilen Harşit Zaferi’nin tarihsel ve milli önemi kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda ayrıca Harşit Savunması’nın tarihsel süreci, şehitlerin aziz hatırası ve vakfın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.





Basın toplantısında konuşan Harşit Savunması Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Harşit Cephesi’nin yalnızca bölgeyi değil tüm Türkiye’yi ilgilendiren ulusal bir mesele olduğuna dikkat çekti. Özkaya, Kafkas Cephesi’nin Anadolu sınırları içinde yer alan iki büyük savunma hattından biri olduğunu belirterek, Harşit Zaferi’nin Çanakkale ile birlikte “geçilemeyen cepheler” arasında yer aldığını vurguladı.











Özkaya, Harşit Cephesi’nde verilen mücadelenin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda muhacirlik sürecinde yaşanan büyük acıları da içinde barındırdığını ifade ederek, savaş yıllarında yüz binlerce insanın göç etmek zorunda kaldığını ve bu süreçte ciddi kayıplar yaşandığını dile getirdi.





Vakıf olarak amaçlarının; Harşit Cephesi’ne dair akademik çalışmaları, belgesel ve saha araştırmalarını tek çatı altında toplamak, doğru tarih bilgisini ulusal kamuoyuna ulaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Özkaya, bundan sonraki süreçte sempozyumlar, paneller ve yürüyüş programlarıyla çalışmaların devam edeceğini kaydetti.











Toplantıya ayrıca Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler de katıldı.







