HARŞİT SAVUNMASI VAKFINDAN TARİHİ TOPLANTI

BİRİNCİ DÜNYA HARBİNDE KAFKAS CEPHESİ HARŞİT ZAFERİNİN ÖNEMİ TRABZONDA DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISI İLE ANLATILDI.

12 Şubat 2026 Perşembe 09:46

Kafkas Cephesi HARŞİT Savunması  zaferinin 108. yıl dönümü  kutlama ve şehitlere  saygı yürüyüşüne  katılmak için Trabzon ve  Giresun’a  geldim  
11 Şubat 2026 tarihinde  Trabzon  orman bölge müdürlüğünde  HARŞİT  savunması vakfı başkanı ve orman genel müdür  yardımcısı  sn Mustafa Özkaya nın düzenlediği basın toplantısı büyük ilgi gördü 
Basın toplantısında  vakfın kurucu mütevelli üyesi olarak HARŞİT  savunması  zaferinin  önemi konusunda  basın mensuplarına  açıklama  yaptım




BASIN TOPLANTISI İLE İLGİLİ ÇOK SAYIDA MEDYA KURULUŞUNDA HABER YAYINLANDI

Harşit Zaferi’nin tarihsel ve milli önemi Trabzon’da vurgulandı

Harşit Savunması Vakfı tarafından, T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen basın toplantısında, I. Dünya Savaşı’nın en kritik cephelerinden biri olarak gösterilen Harşit Cephesi’nde kazanılan ve “Karadeniz’in Çanakkalesi” olarak nitelendirilen Harşit Zaferi’nin tarihsel ve milli önemi kamuoyuyla paylaşıldı.
Toplantıda ayrıca Harşit Savunması’nın tarihsel süreci, şehitlerin aziz hatırası ve vakfın yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Basın toplantısında konuşan Harşit Savunması Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Harşit Cephesi’nin yalnızca bölgeyi değil tüm Türkiye’yi ilgilendiren ulusal bir mesele olduğuna dikkat çekti. Özkaya, Kafkas Cephesi’nin Anadolu sınırları içinde yer alan iki büyük savunma hattından biri olduğunu belirterek, Harşit Zaferi’nin Çanakkale ile birlikte “geçilemeyen cepheler” arasında yer aldığını vurguladı.




Özkaya, Harşit Cephesi’nde verilen mücadelenin sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda muhacirlik sürecinde yaşanan büyük acıları da içinde barındırdığını ifade ederek, savaş yıllarında yüz binlerce insanın göç etmek zorunda kaldığını ve bu süreçte ciddi kayıplar yaşandığını dile getirdi.

Vakıf olarak amaçlarının; Harşit Cephesi’ne dair akademik çalışmaları, belgesel ve saha araştırmalarını tek çatı altında toplamak, doğru tarih bilgisini ulusal kamuoyuna ulaştırmak ve gelecek nesillere aktarmak olduğunu belirten Özkaya, bundan sonraki süreçte sempozyumlar, paneller ve yürüyüş programlarıyla çalışmaların devam edeceğini kaydetti.




Toplantıya ayrıca Trabzon Orman Bölge Müdürü Emin Yılmaz ile T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler de katıldı.



