banner1263
ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Dereye sürüklenen otomobilini bir gün sonra bulmuştu, yaşananları anlattı

Kocaeli'de sağanak yağışta dereye sürüklenen ve kullanılamaz hale gelen otomobilini bir gün sonra bulunan vatandaş yaşananları anlattı.

Dereye sürüklenen otomobilini bir gün sonra bulmuştu, yaşananları anlattı

14 Şubat 2026 Cumartesi 09:43

 Olay, 8 Şubat'ta Tavşanlı Mahallesi Elmacık Dere mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak, dere yatağındaki su seviyesini yükseltti. Yağışa bağlı toprak kayması sonucu, Ali Güvenç'e ait park halindeki otomobil dereye düşerek sel sularına kapıldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.  
 Suyun yüksek olması ve akıntının şiddeti nedeniyle ilk gün yapılan aramalarda araca ulaşılamadı. Ertesi gün sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla arama çalışması yapan araç sahibi Güvenç, saatler sonra otomobilini olay yerinin ilerisinde derede ters dönmüş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü. 
 
 "Arabaya yetişelim derken dereye kapıldı" 
 Olay anını ve sonrasını anlatan Rıdvan Güvenç, "8 Şubat günü bu dere taştı. Karşı tarafta arazim var. Arabam da arazinin diğer tarafındaydı, biz de kendi yerimizde oturuyorduk. Sular taşınca arabanın kendi kendine hareket ettiğini gördük. Arabaya yetişelim derken dereye kapıldı, buradan sürüklenmeye başladı. Sonrasında hemen 112'yi aradık. Aracımızın dereye kapıldığını, sürüklendiğini, bize yardım edilmesi gerektiğini söyledik. O sırada jandarma ekipleri geldi. O gün derenin çok yüksek olması, sel sularının bu dereyi taşırması ve toprakların kayması sebebiyle araç gözden kayboldu. Bir gün sonra arabayı biz kendi imkanlarımızla bulduk. Araba derenin içinde ters dönmüş vaziyetteydi. Buradan yaklaşık 1,5 kilometre ileride, bir çiftliğin içinde, derenin dibinde arabayı bulduk" dedi.  
 Aracın bulunmasının ardından tekrar yardım istediklerini anlatan Güvenç, "Arabayı bulunca tekrar 112'yi aradık. Öğle sıralarında yine bir jandarma yönlendirildi. Akşam saatlerinde de yetkililer geldi. Bir amir ve bir kepçe gönderdiler. Yine aracı biz kendimiz dereye girip bağladık. Ters dönmüş arabayı bağladık. Kepçe arabayı sürükleye sürükleye çekti. Araba resimlerde görüldüğü gibi kullanılmaz hale geldi" diye konuştu.  
 Yaşananların doğal bir afet olduğunu ve mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini belirten Güvenç, "Biz ölebilirdik, o arabanın için de bizde olabilirdik. Araba kullanılamaz halde. Maalesef başımıza böyle bir durum geldi. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz. O arabanın içinde insan da olabilirdi. Bu dere çok şiddetli akıyor, içinden sağ çıkma şansı yok" şeklinde konuştu.  


Haber Kaynağı:
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan 3 şüpheli yakalandı Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini çalan...
Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı Önce teşekkür etti, cezayı duyunca da bağırdı
16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları...
Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda bozdurduğu ortaya çıktı Adliyeden çaldığı 1,5 kilo altını kuyumcuda...
Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı Harada çıkan yangında 70 balya saman yandı
Çatı katı alevlere teslim oldu Çatı katı alevlere teslim oldu
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Yaşlı adamı yerlerde sürükleyip birikimini...
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 74 yaşındaki vatandaşın elindeki altın ve para dolu çantayı gasp eden şüphelilere...

Haberi Oku