BAŞKAN BÜYÜKGÖZ ŞAMPİYONLARI AĞIRLADI

Kocaeli 1. Amatör Lig’de sezonu şampiyon tamamlayan Anibalspor ve Pelitli G.B, Süper Amatör Lig’e yükselmenin sevincini düzenlenen görkemli geceyle taçlandırdı. Gebze Belediyesi Barış Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda, C Grubu’nu zirvede bitiren Anibalspor ile D Grubu şampiyonu Pelitli G.B, bir araya geldi.

Şampiyonluk kupaları; Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, KASKF Başkanı Murat Aydın ve Gebze İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu tarafından takım kaptanlarına takdim edildi.

BELEDİYEMİZİN DESTEĞİNİ HER ZAMAN YANIMIZDA HİSSETTİK

KASKF Başkanı Murat Aydın gecede yaptığı konuşmada, amatör sporun gelişimi için önemli adımlar atıldığını belirterek, “Eylül ayında başlayan sezonda şampiyon olan iki takımımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Amatör Lig’de başarılar diliyorum. Kulüplerimize verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Belediyemizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Gebze’de ilk kez böyle güçlü bir birliktelik oluştu” dedi.

HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise spor yatırımlarına dikkat çekerek, “Bugün burada gerçek kahramanlar sizlersiniz. Elde ettiğiniz başarıdan dolayı tüm sporcularımızı ve yöneticilerimiz tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Gebze’de 32 branşta 330 lisanslı sporcumuz var. Tesisleşmeyle birlikte günlük 75 bin kişi spor yapar hale geldi. Voleybol takımımız Efeler Ligi’nde, futbol takımımız 2. Lig’de, ampute takımımız 1. Lig’de mücadele ediyor. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Takım ruhu başarıyı getirir. Gebze’nin bir spor kenti olduğunu gururla söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluk gecesine iki kulübün başkanları, yöneticileri, futbolcuları ve aileleri katılarak bu anlamlı başarıya ortak oldu. Program katılımcıların şampiyonluk kuplarıyla birlikte çekildikleri hatıra fotoğrafıyla sana erdi.