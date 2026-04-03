Çocuklar, Sekapark’ta yazı doya doya yaşayacak

Büyükşehir, Sekapark’taki çocuk oyun alanlarını yaza hazırlıyor.

03 Nisan 2026 Cuma 17:58

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde çocukların daha güvenli ve sağlıklı alanlarda vakit geçirmesini sağlamak amacıyla Sekapark’taki çocuk oyun ve spor alanlarında periyodik bakım ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.

 

SEKAPARK’TA BAKIM VE KONTROLLER SÜRÜYOR

Sekapark’ta yer alan çocuk oyun ve spor alanları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından periyodik bakım ve kontrollerden geçiriliyor. Oyun aletlerini ve zemin güvenliğini titizlikle inceleyen ekipler, hem eksiklikleri gideriyor hem de gerekli onarımları gerçekleştiriyor.


 

ÇOCUKLAR DAHA GÜVENLİ ORTAMDA OYNAYACAK

Yapılan çalışmalar sayesinde çocuklar, yaz aylarında güvenli bir şekilde oyun oynayabilecek. Yetkililer, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın düzenli kontrollerle alanların güvenliğini sürekli takip ettiğini ve sağlıklı bir oyun ortamı oluşturmayı önceliklendirdiğini belirtti.

 

YAZA HAZIRLIK TAM GAZ

Sekapark’taki oyun ve spor alanlarının tüm bakım çalışmalarının kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Bu sayede hem aileler hem de çocuklar, yaz aylarında güvenli ve konforlu bir ortamda zaman geçirebilecek.



