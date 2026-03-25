Yeni Makine İkmal Atölyesi için ihale tamam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç filosunun bakım ve onarımının gerçekleştirildiği Makine İkmal Atölyesi için yeni ve modern bir hizmet binası inşa edecek.

Proje kapsamında Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilen ihaleye 12 istekli katıldı.





İHALEYE 12 İSTEKLİ KATILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardır İzmit Karadenizliler Mahallesi’nde hizmet veren mevcut atölyenin artan ihtiyaçları karşılayamaması üzerine yeni projeyi hayata geçiriyor. Buna göre Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Makine İkmal Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren atölye için planlanan yeni tesis, daha geniş ve donanımlı yapısıyla öne çıkıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu’nda gerçekleştirilen ihaleye 12 istekli katıldı. Teklifler, Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden alındı.



1 YILDA TAMAMLANACAK

Toplam 10 bin 300 metrekare büyüklüğünde inşa edilecek yeni Makine İkmal Atölyesi’nin yapım süresi, yer tesliminden itibaren 365 takvim günü olarak belirlendi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte belediyenin araç bakım ve onarım kapasitesinin artırılması, süreçlerin hızlandırılması ve maliyetlerin düşürülmesi hedefleniyor.







HER BÖLÜME ÖZEL ALAN

Projede; kaporta, boya ve yağlama işlemleri için 1.246,95 metrekarelik alan, kumlama ve kaynak işlemleri için 1.758,15 metrekarelik bölüm yer alacak. Bunun yanı sıra hafif şase bakım ve onarımı için 2.100,87 metrekare, ağır şase işlemleri için ise 2.631,78 metrekarelik alan inşa edilecek. Ayrıca 527 metrekare hurdalık alanı, 1.105,80 metrekare ağır vasıta kapalı otoparkı ve 350 metrekare idari kapalı otopark da projede bulunacak.





İHALEDE TEKLİF VEREN İSTEKLİLER

· Ayyıldız Gayrimenkul Mimarlar İnş. San. Ltd. Şti. & Eksan Mimarlık Mühendislik İnş. San. Tic. Ltd. Şti.: 324.665.065,41 TL

· Oner Nakliyat İnş. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. & Hasan Aksoy: 432.449.000,00 TL

· Makimsan Asfalt Taah. İnş. ve Tic. A.Ş.: 437.610.000,00 TL

· RG Nakliye İnş. Ltd. Şti. & Güney Asfalt Nak. Yapı Tic. Ltd. Şti.: 439.444.000,00 TL

· Sinerji Planlama İnş. A.Ş. & Mabeyn İnş. Otom. Tic. Ltd. Şti.: 439.941.941,00 TL

· AtlasBK İnş. Taah. Akaryakıt Plastik İmalat Tic. Ltd. Şti.: 449.132.000,00 TL

· EMÇ İnş. Turizm ve San. Tic. Ltd. Şti.: 449.411.903,00 TL

· Gök Yol İnş. Turizm Taah. ve Tic. Ltd. Şti.: 466.641.000,00 TL

· Lef Yapı İnş. Tic. A.Ş. & Arttech Yapı Mimarlık San. ve Tic. Ltd. Şti.: 487.000.000,00 TL

· Ahmet Yıldız İnş. Elektrik Temizlik San. Tic. Ltd. Şti.: 489.665.000,00 TL

· Haldız İnş. Otom. ve Tic. A.Ş.: 525.000.000,00 TL

· Eksan Yapı İnş. ve Tic. Ltd. Şti.: 549.241.000,00 TL







