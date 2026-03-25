Peygamber Efendimiz’in 1500. doğum yılına özel anma programı yapıldı

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’i (S.A.V) anma programına Vali İlhami Aktaş ve Başkan Tahir Büyükakın da katıldı. Konuşmasında gençlere Peygamber Efendimiz’in hayatını tekrar tekrar okumalarını tavsiye eden Başkan Büyükakın, “Çünkü insanlığın kurtuluşu, O’nun (S.A.V.) yolundan gidilmesiyle mümkün olacak” dedi.

VALİ VE BAŞKAN SERGİYİ GEZDİ





Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hz.Muhammed’in (S.A.V) doğumunun 1.500’üncü yılı dolayısıyla Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Mevlid-i Nebi programına katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki programı Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın’ın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, çok sayıda öğretmen ve öğrenci takip etti. Vali Aktaş ve Başkan Büyükakın, program kapsamında açılan “Sanatın Diliyle Değerlerimiz” temalı sergiyi ziyaret etti, eserleri inceledi. Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.





“İNANILMAZ BİR HAYAT HİKAYESİ”





Konuşmasında Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) hayatından kesitler anlatan Başkan Büyükakın, “Bizim değer dünyamız farklıdır. Buradan baktığınızda, değer dünyasının asıl kaynakları üzerinde düşünmek ve orada da en başta Hazreti Peygamber’e müracaat etmek gerekir. Hazreti Peygamber’in hayatına birçok yönüyle bakmak lazım. İnanılmaz bir hayat hikayesi. O, hayatının her safhasında örnek bir şahsiyet. O, daha peygamber olmadan önce emin sıfatıyla tanınmış bir insandı. O’nun yalan söylediği görülmemişti. Cahiliyenin hiçbir adetinin O'nda sadır olmadığı görülmüştü. Birçok Ayeti Kerime’de ifade edildiği üzere O’nun yüksek bir ahlakı vardı” dedi.







“İNSANLIĞIN KURTULUŞU O’NUN YOLUNDA”





Başkan Büyükakın insanlığın kurtuluşunun Peygamber Efendimiz’in yolundan yürümekle mümkün olacağını vurgulayarak şunları söyledi: “O’nun hayatının her safhasından alınacak çok sayıda örnek var. Değerler sistemimizi besleyeceğimiz yegane kaynak orası. Sizlere de tavsiye ediyorum. Kafanız karıştığında, tereddüde düştüğünüzde Hazreti Peygamber’i hatırlayın. O, size istikametinizi gösterecektir. Oluşturulan bu değerler sistemi oturduğunda aslında büyük bir medeniyet inşa ediliyor. Onun için Peygamber Efendimiz’in hayatını tekrar tekrar okumanızı, O’nu kendinize rehber edinmenizi, O’nun güzel ahlakından beslenmenizi sizlere özellikle tavsiye ediyorum. İnsanlığın kurtuluşu, O’nun yolundan gidildiğinde olacak.”

İLAHİLER OKUNDU, SÖYLEŞİ DÜZENLENDİ





Programda İzmit İmam Hatip Lisesi Musiki Korosu müzik dinletisi, Derince Melikşah Anadolu Lisesi öğrencilerinin mini ilahi dinletisi gerçekleşirken, öğretmen ve öğrenciler şiir okudu. Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülkadir Macit’in söyleşisiyle program son buldu.





