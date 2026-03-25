Dilovası'nda Yaşlılar Haftası etkinliği

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Yaşlılar Haftası dolayısıyla Tavşancıl Huzurevi sakinleriyle kahvaltı programında buluştu.

Başkan Ramazan Ömeroğlu, düzenlenen etkinlikte huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi. Ömeroğlu, büyüklerin yaşam tecrübelerinin toplum için yol gösterici olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Büyüklerimiz bizim geçmişimiz, kültürümüz ve en kıymetli hazinemizdir. Onların tecrübeleri bizlere yol gösteriyor. Her zaman yanlarında olmak, ihtiyaçlarını karşılamak ve onları yalnız hissettirmemek en büyük sorumluluğumuzdur. Yaşlılar Haftası vesilesiyle tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor, sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum."



Etkinlik, huzurevi sakinleriyle hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.









