Ormanya bayramda yine zirvede

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ormanya, bayram tatili boyunca büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, 3 günlük tatil süresince Ormanya’nın doğal ve eğlenceli atmosferinde keyifli vakit geçirdi. İl dışından düzenlenen tur programlarının da gözdesi olan Ormanya, Türkiye genelinde popülerliğini ve cazibesini bir kez daha kanıtladı.

ORMANYA’DA UNUTULMAZ ANILAR

Kocaeli’nin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Ormanya, 3 günlük bayram tatilinde de doğaseverlerin gözdesi oldu. Bayram süresince düzenlenen etkinlikler, her yaştan ziyaretçiye hitap ederek alana ayrı bir renk kattı. Özellikle çocuklar için gerçekleştirilen yüz boyama etkinlikleri, balon dağıtımları ve şeker ikramları minik misafirlerin bayram sevincini ikiye katladı. Nostaljik salıncaklar ve özenle hazırlanan fotoğraf alanları ise ziyaretçilere hem keyifli anlar yaşattı hem de unutulmaz hatıralar biriktirme imkânı sundu.



BAYRAMDA TERCİH YİNE ORMANYA OLDU

Açıldığı günden bugüne birçok insan için doğaya kaçış rotası olan Ormanya, bayramda da büyük ilgi ile karşılaştı. Sabahın erken saatlerinde Ormanya’ya pikniğe gelen doğaseverler bir yandan “Ormanköy”, “Orman Kütüphanesi”, “Orman’ın Sesi”, “Çocuk Hayvan Çiftliği” gibi ana bölümleri ziyaret ederken, diğer yandan da doğa yürüyüşleri ve çocuk eğlence parklarıyla Ormanya’nın tadını çıkardı.

KAMP ALANINA YOĞUN İLGİ

Ormanya’nın kamp alanı, doğaseverlerin vazgeçilmez rotalarından biri haline geldi. Geniş ve düzenli alanlarıyla kamp yapmaya uygun bir ortam sunan Ormanya, çadır ve karavan kamp alanı, temiz banyo olanakları ve 24 saat güvenlikli olması nedeniyle doğaseverlere güvenli bir kamp deneyimi yaşatıyor. Ormanya kamp alanı, doğayla baş başa bir tatil arayanlar için mükemmel bir seçenek sunuyor.

ACENTALARIN ROTASI ORMANYA

Bayram tatili süresince Ormanya, il dışından düzenlenen tur programlarının da gözdesi oldu. Eskişehir, Ankara, Bursa, İzmir, Balıkesir, Hatay, İstanbul gibi farklı şehirlerden gelen tur acentaları Ormanya’yı ziyaret etti. Bu yoğun ilgi, Ormanya’nın Türkiye genelinde popülerliğini ve cazibesini bir kez daha kanıtladı.