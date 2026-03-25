Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binasına ulaşım kolaylaşıyor

Darıca’nın kurumsal kimliğini güçlendirecek yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası projesinin tamamlanmasının ardından vatandaşların yeni hizmet kompleksine ulaşımını kolaylaştıracak önemli bir adım daha atıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ile yapılan değerlendirmede 504, 507 ve 502S numaralı hatların güzergâhı Özbay Sokak üzerinden geçecek şekilde yeniden planlandı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın vizyon projeleri arasında yer alan ve tamamlanarak hizmete açılan yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binalarına ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma hatlarında düzenleme yapıldı. Modern mimarisi ve 13 bin metrekarelik büyüklüğüyle kamu kurumlarını tek çatı altında buluşturan yeni hizmet kompleksine erişimi artırmak amacıyla toplu taşıma hatlarının güzergâhı yeniden belirlendi.

HATLARIN GÜZERGAHI GÜNCELLENİYOR

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Gebze Bölge Sorumlusu Mahmut Şahin ve Darıca Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Eser Çeper ile bir araya gelerek yeni hizmet binalarına ulaşımı kolaylaştıracak düzenlemeleri değerlendirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda 504, 507 ve 502S numaralı hatların güzergâhı Özbay Sokak üzerinden geçecek şekilde yeniden planlandı.

30 Mart Pazartesi günü itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme sayesinde vatandaşların Kaymakamlık ve Belediye Hizmet Binalarına daha hızlı ve konforlu ulaşması hedefleniyor. Böylece Darıca’nın yeni yönetim merkezine erişimde yaşanan ulaşım zorluklarının önemli ölçüde giderilmesi amaçlanıyor. 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşan Darıca’nın kurumsal kapasitesini güçlendirecek önemli yatırımlardan biri olan yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası projesinin tamamlanmasıyla birlikte ilçeye yakışır modern bir yönetim merkezi kazandırdıklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, yapılan ulaşım düzenlemesinin de bu sürecin tamamlayıcı bir parçası olduğunu ifade etti. Başkan Bıyık, vatandaşların kamu hizmetlerine daha kolay erişimini sağlamak adına kurumlar arası koordinasyonun devam edeceğini vurguladı.