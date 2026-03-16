ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli’de Narkotik Operasyonları: 215 Şahsa Adli İşlem

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

16 Mart 2026 Pazartesi 17:39

 İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 09–15 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda 152 olayda 172 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 158’i serbest bırakılırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 kişi tutuklandı. Ayrıca 2 şüphelinin adli makamlara mevcutlu olarak sevk edileceği bildirildi.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 226 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 98 gram amfetamin, 334 gram esrar, 159 gram metamfetamin, 61 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4 gram skank ve 196 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından aynı tarihler arasında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 42 olayda 43 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 39 şüpheli ise serbest yargılanmak üzere bırakıldı.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 449 gram esrar, 789 gram skunk, 75 gram metamfetamin, 88 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 27 kök kenevir bitkisi ve 58 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

