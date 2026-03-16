Kocaeli’de Narkotik Operasyonları: 215 Şahsa Adli İşlem

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 226 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 98 gram amfetamin, 334 gram esrar, 159 gram metamfetamin, 61 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 4 gram skank ve 196 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından aynı tarihler arasında gerçekleştirilen operasyonlarda ise 42 olayda 43 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 39 şüpheli ise serbest yargılanmak üzere bırakıldı.
Jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 449 gram esrar, 789 gram skunk, 75 gram metamfetamin, 88 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 27 kök kenevir bitkisi ve 58 adet sentetik ecza ele geçirildi.