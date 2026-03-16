KSO Başkanı Dr. Zeytinoğlu şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dr. Zeytinoğlu, “Bütçe şubat ayında 24,4 milyar TL fazla verdi. Geçen yılın şubat ayında bütçe 310 milyar 92 milyon TL açık vermişti. 2025 yılının son çeyreğine ilişkin geçici vergi kaynaklı bir artış gördüğümüz için şubat ayında bütçede fazla verdik. Bu yılın ilk iki ayındaki bütçe açığının yüzde 58 düşüşle 190 milyar 177 milyon TL’ye gerilediğini görüyoruz.

Sanayicimizin daha uygun koşullarda daha fazla finansman imkanına ulaşılabilmesi açısından denk bütçenin önemine inanıyor, bütçedeki bu olumlu performansın önümüzdeki aylarda sürdürülmesini diliyoruz” dedi.