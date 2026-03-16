EKONOMİ:
KSO Başkanı Dr. Zeytinoğlu şubat ayı bütçe gerçekleşmelerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan şubat ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dr. Zeytinoğlu, “Bütçe şubat ayında 24,4 milyar TL fazla verdi. Geçen yılın şubat ayında bütçe 310 milyar 92 milyon TL açık vermişti. 2025 yılının son çeyreğine ilişkin geçici vergi kaynaklı bir artış gördüğümüz için şubat ayında bütçede fazla verdik. Bu yılın ilk iki ayındaki bütçe açığının yüzde 58 düşüşle 190 milyar 177 milyon TL’ye gerilediğini görüyoruz.  Sanayicimizin daha uygun koşullarda daha fazla finansman imkanına ulaşılabilmesi açısından denk bütçenin önemine inanıyor, bütçedeki bu olumlu performansın önümüzdeki aylarda sürdürülmesini diliyoruz” dedi.
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
GOSB Teknopark Ardahan Girişim Ofisi Kuruldu GOSB Teknopark Ardahan Girişim Ofisi Kuruldu
KSO Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi KSO Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu cari denge verilerini...
KSO’da kadın çiftçiler sürdürülebilir bir gelecek için buluştu KSO’da kadın çiftçiler sürdürülebilir bir...
BAŞKAN ABDURRAHMAN ASLANTAŞ, GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN 30. YILI PROGRAMINA KATILDI BAŞKAN ABDURRAHMAN ASLANTAŞ, GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN...
İKV, Gümrük Birliği’nin 30. yılında Ticaret Bakanı Bolat’ın katılımıyla toplantı düzenledi İKV, Gümrük Birliği’nin 30. yılında Ticaret...
Polisan Holding, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı Polisan Holding, 2025 yılı finansal sonuçlarını...
banner376

banner375

banner377

banner981

GOSB Teknopark Ardahan Girişim Ofisi Kuruldu
GOSB Teknopark, girişimcilik ve inovasyon alanındaki kurumsal birikimini Türkiye’nin farklı bölgelerine...

Haberi Oku