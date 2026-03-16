GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir Zabıtası huzurlu bir bayram için sahada

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli alışveriş yapabilmesi için kent genelindeki denetimlerini artırdı. Özellikle bayramlık şeker, çikolata ve gıda ürünleri satan işletmeler mercek altına alındı.

16 Mart 2026 Pazartesi 17:06

 BAYRAM ALIŞVERİŞİNE SIKI KONTROL

Büyükşehir zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında marketler, kuruyemişçiler ve bayramlık ürün satışı yapan işletmeler tek tek kontrol edildi. Yapılan denetimlerle vatandaşların bayram alışverişini güvenli bir ortamda gerçekleştirmesi hedefleniyor.

 

SON KULLANMA TARİHİ VE FİYAT ETİKETİ KONTROL EDİLDİ
Denetimlerde özellikle bayram döneminde yoğun olarak tüketilen şeker, çikolata ve kuruyemiş ürünleri incelendi. Ekipler; ürünlerin son kullanma tarihlerini, fiyat etiketi ile kasa fiyatı uyumunu, gramaj bilgilerini ve genel hijyen koşullarını kontrol etti. Kurallara uymayan işletmeler hakkında ise ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemler uygulandı.

 

VATANDAŞ SAĞLIĞI ÖNCELİK
Büyükşehir zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin bayram öncesinde olduğu gibi bayram süresince de aralıksız devam edeceğini belirtti. Yetkililer ayrıca vatandaşlara alışveriş sırasında ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünden Vali...
Metin Topçu, Müdür Yardımcısı Yakup Eraslan, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Çalışkan...

Haberi Oku