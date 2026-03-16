GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN KADİR GECESİ MESAJI

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ömeroğlu, Kadir Gecesi’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

BAŞKAN ÖMEROĞLU'NDAN KADİR GECESİ MESAJI

16 Mart 2026 Pazartesi 16:58

 RAMAZAN AYI KADİR GECESİ İLE ZİRVEYE ULAŞIYOR
Ramazan ayının manevi atmosferinin Kadir Gecesi ile zirveye ulaştığını belirten Başkan Ömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde, bin aydan daha hayırlı olan ve Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’ni idrak etmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.”
HOŞGÖRÜ VE KARDEŞLİK VURGUSU
Kadir Gecesi’nin toplumda hoşgörü ve dayanışma duygularını pekiştirdiğine dikkat çeken Ömeroğlu, Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu vurguladı.
“Maddi ve manevi pek çok hikmet, rahmet, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayı, mübarek Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bu mübarek gecelerin hoşgörü ortamının gelişmesine ve güçlenmesine vesile olması, milletimizi ve bütün insanlığı kuşatması, yeryüzünde barış ve huzurun artmasını sağlaması en büyük duamızdır.”
“KADİR GECESİ HUZUR VE BARIŞ GETİRSİN”
Başkan Ömeroğlu, mesajının sonunda tüm İslam âleminin ve Dilovası halkının Kadir Gecesi’ni tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:
“Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayının manevi anlamda en yoğun duygularla yaşandığı bu gecenin ülkemize, İslam âlemine ve dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyor; milletimizin ve Dilovalı hemşehrilerimin Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünden Vali Aktaş’a Ziyaret Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünden Vali Aktaş’a...
Vali Aktaş’tan Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’ne Ziyaret Vali Aktaş’tan Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi’ne...
Büyükşehir Zabıtası huzurlu bir bayram için sahada Büyükşehir Zabıtası huzurlu bir bayram için...
Gebze Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşlarına İftar Programı Düzenledi Gebze Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşlarına İftar...
Büyükakın’dan Arif’e doğum günü sürprizi Büyükakın’dan Arif’e doğum günü sürprizi
Büyükşehir’den kadın ve aile odaklı örnek proje Büyükşehir’den kadın ve aile odaklı örnek...
Yukarı Çık

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünden Vali...
Metin Topçu, Müdür Yardımcısı Yakup Eraslan, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Çalışkan...

Haberi Oku