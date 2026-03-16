BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN KADİR GECESİ MESAJI

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Ömeroğlu, Kadir Gecesi’nin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Ramazan ayının manevi atmosferinin Kadir Gecesi ile zirveye ulaştığını belirten Başkan Ömeroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluş olan mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız bu günlerde, bin aydan daha hayırlı olan ve Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi’ni idrak etmenin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz.”

HOŞGÖRÜ VE KARDEŞLİK VURGUSU

Kadir Gecesi’nin toplumda hoşgörü ve dayanışma duygularını pekiştirdiğine dikkat çeken Ömeroğlu, Ramazan ayının rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu vurguladı.

“Maddi ve manevi pek çok hikmet, rahmet, bereket ve mağfireti bünyesinde barındıran Ramazan ayı, mübarek Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bu mübarek gecelerin hoşgörü ortamının gelişmesine ve güçlenmesine vesile olması, milletimizi ve bütün insanlığı kuşatması, yeryüzünde barış ve huzurun artmasını sağlaması en büyük duamızdır.”

“KADİR GECESİ HUZUR VE BARIŞ GETİRSİN”

Başkan Ömeroğlu, mesajının sonunda tüm İslam âleminin ve Dilovası halkının Kadir Gecesi’ni tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan ayının manevi anlamda en yoğun duygularla yaşandığı bu gecenin ülkemize, İslam âlemine ve dünyaya sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyor; milletimizin ve Dilovalı hemşehrilerimin Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle tebrik ediyorum.”