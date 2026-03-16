Başkan Ölmez ‘’Bu gece, Kardeşlik Bağlarımızı Güçlendirmek İçin Önemli Bir Fırsattır.”

Başkan Ölmez, yayımladığı mesajda Kadir Gecesi’nin İslam âlemi için taşıdığı büyük manevi öneme dikkat çekerek, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Başkan Ölmez mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi; rahmetin, mağfiretin ve bereketin yeryüzünü kuşattığı müstesna bir gecedir. Bu mübarek gece; gönüllerimizi arındırmak, kırgınlıkları geride bırakmak ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmek için önemli bir fırsattır.”

Ramazan ayının manevi ikliminin toplumda dayanışma ve paylaşma duygularını artırdığını belirten Ölmez, bu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Başkan Ölmez mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim dualarımızı kabul eylesin.”dedi.