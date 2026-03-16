Başkan Ölmez ‘’Bu gece, Kardeşlik Bağlarımızı Güçlendirmek İçin Önemli Bir Fırsattır.”

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, Kadir Gecesi münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

16 Mart 2026 Pazartesi 17:14

Başkan Ölmez, yayımladığı mesajda Kadir Gecesi’nin İslam âlemi için taşıdığı büyük manevi öneme dikkat çekerek, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğunu ifade etti.

Başkan Ölmez mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi; rahmetin, mağfiretin ve bereketin yeryüzünü kuşattığı müstesna bir gecedir. Bu mübarek gece; gönüllerimizi arındırmak, kırgınlıkları geride bırakmak ve kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmek için önemli bir fırsattır.”

Ramazan ayının manevi ikliminin toplumda dayanışma ve paylaşma duygularını artırdığını belirten Ölmez, bu gecenin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Başkan Ölmez mesajının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli hemşehrilerim olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin sağlık, huzur ve bereket getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim dualarımızı kabul eylesin.”dedi.

İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
DUALARLA YÜKSELEN BİR HİZMET YUVASI: DİLOVASI MÜFTÜLÜK BİNASININ TEMELİ ATILDI DUALARLA YÜKSELEN BİR HİZMET YUVASI: DİLOVASI...
6 bin 754 ring segment tamam, diğerleri yolda 6 bin 754 ring segment tamam, diğerleri yolda
Çayırova Mekke Film Platosu’na uluslararası ilgi Çayırova Mekke Film Platosu’na uluslararası ilgi
DARICA BELEDİYESİ’NDEN GTÜ ÖĞRENCİLERİNE İFTAR SOFRASI DARICA BELEDİYESİ’NDEN GTÜ ÖĞRENCİLERİNE...
Çiftçi, “Kent meydanında adım adım sona yaklaşıyoruz” Çiftçi, “Kent meydanında adım adım sona yaklaşıyoruz”
Çayırova Devlet Hastanesi’nde deprem izolatörleri monte ediliyor Çayırova Devlet Hastanesi’nde deprem izolatörleri...
DUALARLA YÜKSELEN BİR HİZMET YUVASI: DİLOVASI...
Dilovası’nda manevi hizmetlerin daha güçlü bir şekilde yürütülmesi amacıyla yapılacak İlçe Müftülük...

Haberi Oku