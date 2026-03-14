FIRST LEGO League Başarısı Getiren Öğrenciler Vali Aktaş ile Buluştu

Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Robogobi Takımı, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete Gölcük Yücel Koyuncu Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Levent Kurt, Robotik Kodlama Öğretmeni Serkan Turgut, Robogobi Takımı öğrencileri Meryem Elif Atmaca, Pelin Gülmez, Muhammed Kerem Şimdi, Arya Kahraman, Melike Azra Uğur, Umut Selim Bahalı ve Yağız Polat ile velileri katıldı.

İzmir’de ulusal düzeyde düzenlenen FIRST LEGO League Turnuvası’nda performans kategorisinde birincilik, genel sıralamada ise ikincilik elde ederek uluslararası turnuvaya katılmaya hak kazanan Robogobi Takımı öğrencileri, ziyarette Vali Aktaş ile bir süre sohbet ederek projeleri hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerin elde ettiği başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali İlhami Aktaş, bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında gerçekleştirilen bu tür yarışmaların öğrencilerin robotik ve yenilikçi düşünme becerilerinin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirtti.

Uluslararası turnuvada Türkiye’yi Kanada’da temsil edecek olan Robogobi Takımı öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik eden Vali Aktaş, başarılarının devamını dileyerek iyi dileklerini iletti.