6 bin 754 ring segment tamam, diğerleri yolda

Körfezray Metro Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Segment Fabrikası, bugüne kadar yüksek mühendislik standartlarına sahip 6 bin 754 ring segment üretti. Segmentler tünel imalatında dayanıklı, güvenli ve uzun ömürlü altyapıyı sağlıyor.

METRO PROJESİ’NDE GÜÇLÜ ÜRETİM ALTYAPISI

Kocaeli’nin ulaşım altyapısında yeni bir dönemin kapılarını aralayacak Körfezray Metro Projesi kapsamında sahadaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Projenin kritik aşamalarından biri olan tünel imalatı için kurulan Segment Fabrikası, yüksek üretim kapasitesi ve ileri mühendislik altyapısıyla kesintisiz üretim yapıyor. Günlük ortalama 40 ring segment üretim kapasitesine sahip tesiste çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda aralıksız sürdürülürken, bugüne kadar toplam 6 bin 754 ring segmentin üretimi başarıyla tamamlandı.

ÇİFT VARDİYA İLE DURMAKSIZIN ÜRETİM

Körfezray Metro Projesi kapsamında hayata geçirilen Segment Fabrikası, güçlü teknik altyapısı ve yüksek üretim kapasitesiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplam 12 bin metrekare kapalı alana sahip modern fabrikada 120 kalıptan oluşan 20 set segment kalıbı bulunuyor. Çift vardiya sistemiyle faaliyet gösteren fabrikada günlük ortalama 40 ring segment üretimi gerçekleştirilerek projeye kesintisiz katkı sağlanıyor.

6 BİN 754 RİNGLİK ÜRETİMLE GÜÇLÜ PERFORMANS

Bugün itibarıyla 6 bin 754 ring segment üretimi başarıyla tamamlanırken, proje süresince toplam 40 bin ring segment üretilmesi hedefleniyor. Planlanan takvim doğrultusunda ilerleyen üretim süreci, hem kalite hem de verimlilik açısından örnek bir performans ortaya koyuyor. Titizlikle üretilen segment ringler; Seka Metro çalışma sahası, İtfaiye Bölgesi stok alanı ve Fındıklı stok alanında güvenle muhafaza ediliyor.

METRO TÜNELLERİNDE SAĞLAM VE GÜVENLİ ALTYAPI

Üretilen segmentler, yüksek mühendislik standartlarına uygun olarak tasarlanıyor. İç çapı 5,70 metre, dış çapı 6,30 metre ve 30 santimetre kalınlığa sahip olan her bir ring, 5 ana parça ve 1 kilit segment olmak üzere toplam 6 parçadan oluşuyor. Yaklaşık 22,5 ton ağırlığındaki bir ringin üretiminde 8,5 metreküp C45/55 dayanım sınıfında beton kullanılıyor. Yüksek mukavemetli beton yapısı ve hassas kalıp teknolojisi sayesinde üretilen segmentler, tünel imalatında dayanıklılık, sızdırmazlık ve uzun ömürlü kullanım açısından üstün performans sunuyor.