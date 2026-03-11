İLÇE HABERLERİ:
DARICA BELEDİYESİ’NDEN GTÜ ÖĞRENCİLERİNE İFTAR SOFRASI

Darıca Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhunu yaşatmak amacıyla Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri ve personeli için iftar programı düzenledi.

11 Mart 2026 Çarşamba 16:20

Darıca Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini üniversite gençliğiyle paylaşmak amacıyla Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri ve personeline yönelik iftar programı düzenledi. Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen programda yüzlerce öğrenci aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın bereketini paylaştı. İftar programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, GTÜ Rektörü Hacı Ali Mantar ve üniversite yönetimi ile yüzlerce öğrenci katıldı.

BAŞKAN BIYIK GENÇLERLE YAKINDAN İLGİLENDİ

Darıca Belediyesi tarafından organize edilen iftar programında öğrenciler ve üniversite personeliyle bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, gençlerle sohbet ederek Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yaptı. Yoğun katılımın olduğu programda öğrenciler aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı.İftar sonrası selamlama konuşması yapan Başkan Muzaffer Bıyık, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik ayı olduğunu belirterek gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Üniversite öğrencileriyle aynı sofrayı paylaşmanın kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getiren Bıyık, Ramazan ayı boyunca toplumun farklı kesimleriyle iftar sofralarında buluşmaya devam edeceklerini söyledi. İftar programına ev sahipliği yapan GTÜ Rektörü Hacı Ali Mantar ve üniversite yönetimine teşekkür eden Başkan Bıyık, üniversite ile yerel yönetimler arasındaki iş birliğinin önemine de dikkat çekti. İftar sonrası öğrencilere geleneksel Ramazan şerbeti ikram edildi.


