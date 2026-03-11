Çiftçi, “Kent meydanında adım adım sona yaklaşıyoruz”

“BİRÇOK FONKSİYONU İÇERİYOR”
Çayırova Kent Meydanı projesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova Kent Meydanı inşaatımızın olduğu noktadayız. Hızlı bir şekilde imalatlarımız devam ediyor. Kent meydanı inşaatımız birçok fonksiyonu içeriyor. Vatandaşlarımızın ibadetlerini yapabileceği çok güzel bir camii inşaatı ile birlikte, her birimizin yaşadığı otopark sorununu çözebilmek için camimizin altında 3 kat yeraltı otoparkımızı yaptık.
25 BİN METREKARE ORTAK ALAN
Meydanda bir kafeteryamız da olacak. Vatandaşlarımız gelecek, burada vakit geçirecek. Meydan içerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolu, dinlenme noktaları, oturma alanlarıyla birlikte yaklaşık 25 bin metrekare ortak alanı, Çayırova’mıza kazandırmış olacağız. İnşallah hep birlikte meydana çıkacağız ve kent meydanımızda güzel vakit geçireceğiz. Çayırova’mız için, Çayırova’mızın güzel insanları için daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.
İLÇEYE BÜYÜK DEĞER KATACAK
Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak Çayırova Kent Meydanı, 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak proje, ilçeye büyük değer katacak.