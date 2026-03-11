Çiftçi, “Kent meydanında adım adım sona yaklaşıyoruz”

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin vizyon projeleri arasında yer alan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ilçeye kazandırdığı Çayırova Kent Meydanı projesinde, çalışmalar son sürat devam ediyor. Birçok noktada imalatların sürdüğü ve çok sayıda çalışmanın tamamlandığı Çayırova Kent Meydanı’na giden ve burada yetkililerden bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırovamıza değer katacak Kent Meydanı projemizde adım adım sona yaklaşıyoruz” dedi. Yaklaşık 25 bin metrekare alana kurulacak olan Çayırova Kent Meydanı, tamamlanmasının ardından ilçeye kimlik kazandıracak projeler arasında yer alacak.

“BİRÇOK FONKSİYONU İÇERİYOR”

Çayırova Kent Meydanı projesinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Çayırova Kent Meydanı inşaatımızın olduğu noktadayız. Hızlı bir şekilde imalatlarımız devam ediyor. Kent meydanı inşaatımız birçok fonksiyonu içeriyor. Vatandaşlarımızın ibadetlerini yapabileceği çok güzel bir camii inşaatı ile birlikte, her birimizin yaşadığı otopark sorununu çözebilmek için camimizin altında 3 kat yeraltı otoparkımızı yaptık.

25 BİN METREKARE ORTAK ALAN

Meydanda bir kafeteryamız da olacak. Vatandaşlarımız gelecek, burada vakit geçirecek. Meydan içerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolu, dinlenme noktaları, oturma alanlarıyla birlikte yaklaşık 25 bin metrekare ortak alanı, Çayırova’mıza kazandırmış olacağız. İnşallah hep birlikte meydana çıkacağız ve kent meydanımızda güzel vakit geçireceğiz. Çayırova’mız için, Çayırova’mızın güzel insanları için daha güzel işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İLÇEYE BÜYÜK DEĞER KATACAK

Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak Çayırova Kent Meydanı, 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak proje, ilçeye büyük değer katacak.