“İstiklâl Marşı, milletimizin imanla kurduğu istikbalin sesidir”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İstiklâl Marşımızın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

11 Mart 2026 Çarşamba 15:56

 Başkan Büyükakın şöyle dedi: “Bir milletin yüreği bazen sözlere sığmaz; bazen tek bir ses bir halkın kaderini, inancını ve umudunu bütün dünyaya haykırır. İşte İstiklâl Marşımız böyle bir eserdir. O, korkuya boyun eğmeyen bir milletin, imanla yoğrulmuş yüreğinin, hürriyet sevdasının ve azminin sesidir.

Bu büyük eserin sahibi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletinin acısını ve umudunu kendi yüreğinde taşımış; eşsiz kalemiyle bu duyguları nesillerin ruhuna emanet etmiştir.

Bu ruh, milletimizin geleceğe uzanan istikbalinin de pusulasıdır. Çünkü bir milletin gerçek gücü; imanında ve karakterinde saklıdır.

Bugün bizlere düşen görev; bu yüksek ruhu diri tutmak, vatan sevgisini, ahlakı ve sorumluluk bilincini aynı heyecanla genç kuşaklara aktarmaktır. Her genç yüreğe, vatan sevgisini bir sorumluluk ve bir şuur olarak nakşetmek; tarihimizin fedakârlıkla örülü destanını, ahlak ve onurla yoğrulmuş mirasını anlatmaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 105.yılını kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u büyük bir saygı ve şükranla yâd ediyorum.

