“İstiklâl Marşı, milletimizin imanla kurduğu istikbalin sesidir”

Bu büyük eserin sahibi, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy, milletinin acısını ve umudunu kendi yüreğinde taşımış; eşsiz kalemiyle bu duyguları nesillerin ruhuna emanet etmiştir.
Bu ruh, milletimizin geleceğe uzanan istikbalinin de pusulasıdır. Çünkü bir milletin gerçek gücü; imanında ve karakterinde saklıdır.
Bugün bizlere düşen görev; bu yüksek ruhu diri tutmak, vatan sevgisini, ahlakı ve sorumluluk bilincini aynı heyecanla genç kuşaklara aktarmaktır. Her genç yüreğe, vatan sevgisini bir sorumluluk ve bir şuur olarak nakşetmek; tarihimizin fedakârlıkla örülü destanını, ahlak ve onurla yoğrulmuş mirasını anlatmaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle İstiklâl Marşı’mızın kabulünün 105.yılını kutluyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, milli mücadelemizin tüm kahramanlarını ve Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u büyük bir saygı ve şükranla yâd ediyorum.