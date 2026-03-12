GENEL:
Büyükşehir’den bayram öncesi temizlik seferberliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde kapsamlı bir temizlik seferberliği başlattı. Buna göre ana ulaşım arterleri ve çevresinde yürütülen çalışmalarla yollar, refüjler ve yeşil alanlar titizlikle temizleniyor.

 ANA ARTERLERDE YOĞUN TEMİZLİK MESAİSİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bayramı temiz, düzenli ve güvenli bir şehir ortamında karşılaması için kent genelinde kapsamlı temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kent genelini kapsayan D-100 ve D-130 Karayolu ile yan yollar ve bağlantı yollarında kapsamlı temizlik yapıyor. Gidiş-geliş güzergâhlarında yürütülen çalışmalarda yol kenarları, refüjler ve yeşil alanlar detaylı şekilde temizleniyor.

 

HER NOKTA TİTİZLİKLE TEMİZLENİYOR

Güvenlik önlemleri alınarak gerçekleştirilen çalışmalarla tüm şeritlerde, kanal içlerinde, orta refüjlerde ve yol kenarlarındaki kaldırımlar üzerinde temizlik yapılıyor. Ayrıca bariyer araları, üst geçitler ve yol kenarlarındaki yeşil alanlar da ekipler tarafından titizlikle elden geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında büyüyen otlar biçilirken, yola sarkan çalı ve bitkiler de temizlenerek hem çevre düzeni sağlanıyor hem de sürüş güvenliği artırılıyor.

 

SÜPÜRGE ARAÇLARI 3 VARDİYA ÇALIŞIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin temizlik araçları ve süpürgeleri üç vardiya sistemiyle aralıksız görev yapıyor. Büyükşehir ekipleri, vatandaşların bayramı; parklar, bahçeler ve yeşil alanlarda temiz, düzenli ve güvenli ortamlarda karşılayabilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent estetiğini korumayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan çalışmalar, bahar boyunca farklı bölgelerde planlı şekilde devam edecek.

