KSO Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

Zeytinoğlu, “Ocak ayında cari işlemler hesabı 6 milyar 807 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık 32 milyar 880 milyon dolar oldu. Dış ticaret dengesi geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 418 milyon dolar, hizmet dengesi 403 milyon dolar eksi yazdı” dedi.

Zeytinoğlu; “Cari dengenin yeni yıla açıkla girdiğini, ocak ayında ihracatta yaşanan ivme kaybının etkisini gösterdiğini görüyoruz. Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş 22 milyon dolar ile oldukça sınırlı kaldı. Önümüzdeki aylarda cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımların pozitif katkı vermesini ve ihracatta aylık 26 milyar dolar seviyesine yeniden ulaşmamızı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.