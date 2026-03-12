EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KSO Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

KSO Başkanı Dr. Ayhan Zeytinoğlu cari denge verilerini değerlendirdi

12 Mart 2026 Perşembe 17:17

Zeytinoğlu, “Ocak ayında cari işlemler hesabı 6 milyar 807 milyon dolar açık verdi. Yıllıklandırılmış cari açık 32 milyar 880 milyon dolar oldu. Dış ticaret dengesi geçen yılın aynı ayına göre 1 milyar 418 milyon dolar, hizmet dengesi 403 milyon dolar eksi yazdı” dedi.

 

Zeytinoğlu; “Cari dengenin yeni yıla açıkla girdiğini, ocak ayında ihracatta yaşanan ivme kaybının etkisini gösterdiğini görüyoruz. Ocak ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net giriş 22 milyon dolar ile oldukça sınırlı kaldı. Önümüzdeki aylarda cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımların pozitif katkı vermesini ve ihracatta aylık 26 milyar dolar seviyesine yeniden ulaşmamızı ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
KSO’da kadın çiftçiler sürdürülebilir bir gelecek için buluştu KSO’da kadın çiftçiler sürdürülebilir bir...
BAŞKAN ABDURRAHMAN ASLANTAŞ, GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN 30. YILI PROGRAMINA KATILDI BAŞKAN ABDURRAHMAN ASLANTAŞ, GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN...
İKV, Gümrük Birliği’nin 30. yılında Ticaret Bakanı Bolat’ın katılımıyla toplantı düzenledi İKV, Gümrük Birliği’nin 30. yılında Ticaret...
Polisan Holding, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı Polisan Holding, 2025 yılı finansal sonuçlarını...
Ovolt ve Hatay KAGİD’den Anlamlı İş Birliği Ovolt ve Hatay KAGİD’den Anlamlı İş Birliği
OYAK Çimento’da geleceği CEMENTA’lar inşa edecek OYAK Çimento’da geleceği CEMENTA’lar inşa edecek
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

KSO’da kadın çiftçiler sürdürülebilir...
Kocaeli AB Bilgi Merkezi ve TOBB Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, 8 Mart Dünya Kadınlar...

Haberi Oku