Bu gecede iyiliğe rehber edenler buluştu

BU YARIŞMA İYİLİK RÜZGÂRLARI ESTİRDİ

Ramazan ayının manevi atmosferinde “Sözünü tut, sözünü hatırla, kendine bir iyilik yap” ana sloganıyla İyilik Kılavuzu Yarışması’nı başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 33 gün boyunca şehrin dört bir yanında iyilik rüzgârları estirdi. Ortaokul, lise ve genç yetişkin kategorilerinde 1.500 gencin yarıştığı İyilik Kılavuzu’nda 300 takım Ramazan ruhunu anlatan bir kavram etrafında okul tadilatı, cami temizliği, şehitlik ve hasta ziyareti gibi çeşitli görevleri yerine getirerek iyilik yarışını tamamladı.

ÖDÜL GECESİNE YOĞUN KATILIM VARDI

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 2026 İyilik Kılavuzu Ödül Gecesi’ne Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yağız, gönüllülük projeleri ile İyilik Kılavuzu’na destek veren esnaf ve sanatkâr odaları, hemşehri dernekleri, STK temsilcileri, eğitmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

“İYİLİK DAMARLARIMIZDAKİ KAN GİBİDİR”

2026 İyilik Kılavuzu Ödül Gecesi’nde konuşan Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı, “Kocaeli Büyükşehir iyilik kavramıyla beraber sadece Ramazan’da değil 365 gün boyunca iyiliği kendine hedef edinmiş bir belediyecilik anlayışı içinde çalışmalarını devam ettiriyor. Bizler de ekip ruhu içerisinde vatandaşlarımıza faydalı projeler üretebilmek için birçok çalışmaya imza atıyoruz. Bugün istiklal Marşı’nın 105. yılını kutluyoruz. Sizler de ülkemiz adına imza atabilecek pozisyona geldiğinizde unutmamanız gereken bir şey var. İyilik esasında damarlarımızdaki kan gibidir. Bu kanı bizler doğru bir şekilde taşımamız gerekiyor. Allah görüyormuşçasına bir yaşam felsefesi içerisinde hareket etmemiz lazım. İnsanlara yardım etmek ve insanı bir değer olarak görmek bizim en temel unsurumuz olacak. Kocaeli Büyükşehir’in esas belediyecilik anlayışıyla iyilik adına gerçekleştirdiği birçok proje var. Tazelenme Merkezi, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, Lokomotif Çocuk Köyleri gibi gençlere, orta yaşlılara ve yaş almışlara dokunabilecek birçok projeye başkanımızın liderliğinde imza atıyoruz” dedi.

“BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ”

Baraçlı konuşmasının devamında şunları aktardı: “Kocaeli esasında iyilik şehirleri modellemesi içerisinde birinci sırada yer alıyor. Bunu göz ardı etmememiz lazım. İnşallah önümüzdeki süreçte bunun markalamasını gerçekleştirip yapacağız. Çünkü iyilik şehirleri hakikaten yarışmaya meydan vermeden ve bir şekliyle beraber insanların gönlüne girebilecek ve gönül belediyeciliğini ortaya koyabilecek bir anlayışla çalışmalarımız devam edecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iyilik sancağını yüceltmeyi kendimize hedef edindik. Başkanımızla, siz gençlerle, hocalarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla beraber inşallah önümüzdeki süreçte büyük projelere imza atacağız. Gerçekleştirdiğimiz İyilik Kılavuzu Yarışması’nın ödül töreni hakikaten bizim için de çok heyecan verici. İnşallah sizlere verilen bu ödüllerin hayırlara vesile olmasını Allah’tan diliyorum.” Baraçlı’nın konuşmasının ardından İyilik Kılavuzu’na gönüllülük projeleriyle güç katan kurum ve kuruluşlara plaket verildi.

21 TAKIMA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ

İyiliği yaymak için yola çıkanların buluşma noktası olan “İyilik Kılavuzu” hareketinde, 300 takımdan dereceye giren 21’ine törenle ödülleri takdim edildi. Öte yandan yarışmada ortaokul kategorisinde beşinci olan “İyilikle Yürümek Takımı”, kendi aralarında sadaka niyetine topladıkları parayı Umre ziyareti kazanan “Sabırla Yürüyenler Takımı’na” vererek Kâbe’nin gölgesinde çocukları sevindirmelerini istedi.

BİRİNCİLİK ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde “Sabırla Yürüyenler” (Umre ziyareti), lise kategorisinde “Değer Rotası” (Balkan turu), genç yetişkin kategorisinde “Adalet Ufku” (Umre ziyareti) birinci oldu. Takımlara ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı takdim etti.

İKİNCİLİK ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde “Şükür Yolu” (dizüstü bilgisayar), lise kategorisinde “İyilik:2-0” (dizüstü bilgisayar), genç yetişkin kategorisinde “Erdem Halkası” (dizüstü bilgisayar) ikinci oldu. Takımlara ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı takdim etti.

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde “Gönül Ekseni” (tablet bilgisayar), lise kategorisinde “Vicdan Kapısı” (tablet bilgisayar), genç yetişkin kategorisinde “İyilik Ülkesinden Notlar” (tablet bilgisayar) üçüncü oldu. Takımlara ödüllerini Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt takdim etti.

DÖRDÜNCÜLÜK ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde “Derin Nefes” (10 bin TL’lik teknoloji çeki), lise kategorisinde “Fedakârlık Ruhu” (10 bin TL’lik teknoloji çeki), genç yetişkin kategorisinde “Sorumluluk Hattı” (10 bin TL’lik teknoloji çeki) dördüncü oldu. Takımlara ödüllerini Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Raşit Fidan takdim etti.

BEŞİNCİLİK ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde “İyilikle Yürümek” (10 bin TL’lik teknoloji çeki), lise kategorisinde “Adalet Çizgisi” (10 bin TL’lik teknoloji çeki), genç yetişkin kategorisinde “Yolun Hakkını Verenler” (10 bin TL’lik teknoloji çeki) beşinci oldu. Takımlara ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yağız takdim etti.

BİRİNCİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde “Eşikte Bekleyenler” (10 bin TL’lik teknoloji çeki), lise kategorisinde “Ahlak Nizamı” (10 bin TL’lik teknoloji çeki), genç yetişkin kategorisinde “Bakanlar” ve “Görenler” (10 bin TL’lik teknoloji çeki) jüri özel ödülünün sahibi oldu. Takımlara ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Yeşildal takdim etti.

İKİNCİ JÜRİ ÖZEL ÖDÜLLERİ

Ortaokul kategorisinde “Vicdan Bilinci” (10 bin TL’lik teknoloji çeki), lise kategorisinde “Derin İrade” (10 bin TL’lik teknoloji çeki), genç yetişkin kategorisinde “Yolda Sadakat” (10 bin TL’lik teknoloji çeki) jüri özel ödülünün sahibi oldu. Takımlara ödüllerini Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Öğüt takdim etti.