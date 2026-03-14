GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükakın şehit aileleri, gazi ve yaşlılar ile bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal’ın şehit aileleri, gaziler ve huzurevi sakinleri onuruna verdiği iftar davetine katıldı.

14 Mart 2026 Cumartesi 16:34

 ÇAYLAR DA SOHBETLER DE SICAKTI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, her akşam sivil toplum kuruluşlarının iftarına katılıyor. Başkan Büyükakın, Ramazan ayının 23. gününde AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus ile birlikte Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal’ın şehit aileleri, gaziler ve huzurevi sakinleri onuruna verdiği iftar programına katıldı. Büyükakın, “kentin yaşayan hazinesi” olarak gördüğü yaşlılar, şehit aileleri ve gaziler ile çay eşliğinde sohbet etti, kucaklaştı.

 

“SİZ BİZİM KIYMETLİLERİMİZSİNİZ”

Müstesna bir program düzenlendiğini belirten Başkan Büyükakın, “Bu vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin kıymetli emanetleri, kahraman gazilerimiz ve huzurevi sakinleri ile bir araya gelmek bizim için büyük bir onurdur. Şehit ailelerimiz ve gazilerimizle omuz omuza olmak, bizim için sadece bir vazife değil, sarsılmaz bir vefa borcudur. Bizleri, duaların ve samimi muhabbetin etrafında buluşturan Kocaeli Erzurumlular Vakfı yönetimine teşekkür ediyorum” dedi. Vakıf Başkanı Önal ve davetliler, programa katıldığı ve hoş sohbeti için Başkan Büyükakın’a teşekkür etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

