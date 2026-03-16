Gebze Belediyesi, Sivil Toplum Kuruluşlarına İftar Programı Düzenledi

Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Gebze’de Mevsim Ramazan etkinlikleri kapsamında, Beylikbağı Güzide’de sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine yönelik iftar programı gerçekleştirildi.

16 Mart 2026 Pazartesi 16:59

 İftar programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi iştirak etti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna uygun şekilde gerçekleştirilen programda katılımcılar aynı sofrada buluştu.

 

Başkan Büyükgöz: “Ramazan paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel vesilesidir.”

 

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Ramazan ayının toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli bir zaman dilimi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Gebze’de Mevsim Ramazan programlarımız kapsamında her kesimden hemşehrilerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımız bu şehrin vicdanıdır, ortak aklıdır. Ramazan ayı da paylaşmanın, kardeşliğin ve gönül birlikteliğinin en güzel vesilesidir. Aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

 

Kaymakam Özyiğit: “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”

 

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit ise yaptığı konuşmada Ramazan ayının manevi iklimine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan ayı; yardımlaşmanın, dayanışmanın ve gönül bağlarının güçlendiği müstesna bir zaman dilimidir. Bu güzel organizasyonda sivil toplum kuruluşlarımızla bir arada olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olduğu sürece Gebze daha da güçlenecektir.”

 

Program, yapılan duaların ardından sohbet ortamında devam ederken, katılımcılar organizasyondan dolayı Gebze Belediyesine teşekkür etti.


