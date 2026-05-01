Vali İlhami Aktaş’tan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ülkenin hedeflerine emin adımlarla ilerlemesinde işçilerin büyük katkısı olduğunu vurgulayan Aktaş, üretim sisteminin temel direği olan emekçilerin azim ve fedakârlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.



Vali Aktaş, mesajının devamında, “Emeğin, alın terinin ve üretmenin değerinin bir kez daha vurgulandığı bu anlamlı günde, tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah’tan kazasız, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma hayatı diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Vali Aktaş mesajında, 1 Mayıs’ın tüm dünyada alın terinin, helal kazancın, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin simgesi olarak kutlandığını belirterek, emeğin toplumların kalkınmasındaki vazgeçilmez rolüne dikkat çekti.