Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dünya Bankası iş birliğinde 1 milyar doların üzerinde finansmanı ülkemize kazandırdık. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu'yla sanayimizin yeşil dönüşüm yatırımlarına 2030'a kadar 5 milyar avroluk uluslararası finansman sağlamak üzere önemli bir adım attık" dedi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir alüminyum üretim hattı açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, askeri insansız hava aracı üretiminde dünyada 1'inci, ticari araç, güneş paneli, otobüs, beyaz eşya, çelik ve çimentoda Avrupa lideri olan bir Türk sanayisi inşa ettiklerini belirtti. Üretim kabiliyetlerindeki sıçramayı ihracatta elde edilen yeni rekorlarla taçlandırdıklarını söyleyen Bakan Kacır, "2002'de 36 milyar dolar düzeyinde olan yıllık ürün ihracatımızı, imalat sanayimizin öncülüğünde 273 buçuk milyar dolara çıkardık. Pek çok Avrupa ülkesinde sanayinin kan kaybettiği pandemi sonrası dönemde üretimde, ihracatta rekorlar kırdık. Otomotivden yapı sektörüne, elektronikten kimyaya, makine imalatından savunma ve havacılığa uzanan geniş bir yelpazede ileri teknoloji uygulamaları için kritik girdi sağlayan alüminyum endüstrimiz, bu başarının mimarları arasındadır" diye konuştu.



Sektörümüz yüksek katma değerli üretim yapısı, gelişmiş ürün kalitesi, geniş ürün gamı ve teknolojik derinliğiyle ülkemizin küresel tedarik zincirlerindeki konumunu tahkim ediyor. 2025, sektörümüzün yeni eşikleri geride bıraktığı atılım yılı oldu. Küresel şoklara rağmen sektör ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 5,6 milyar dolara ulaştı. İhracatımızın miktarıyla beraber katma değeri de artarak ton başına 4 bin 500 doları aştı. Bugün alüminyum ürünleri ihracatında dünyada 14'üncüyüz. Çubuk ve profil ihracatında ise dünyada 3'üncü, Avrupa'da 2'nci sıradayız. Türkiye'yi Avrupa'nın önde gelen alüminyum üretim merkezlerinden biri haline getirecek, sektörün rekabet kabiliyetini güçlendirecek ve dış pazarlardaki etkinliğini artıracak adımları kararlılıkla hayata geçiriyoruz" şeklinde konuştu.





Bin 500 firmada 35 bini aşkın kişiye sektörün istihdam sağladığını ifade eden Bakan Kacır,