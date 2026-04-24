banner1301
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Belediyesi’nin Bahar Temizliği Devam Ediyor

Gebze Belediyesi, baharın gelişiyle birlikte ilçe genelinde sürdürdüğü kapsamlı temizlik çalışmalarına Arapçeşme Mahallesi’nde devam ederken, Şehit Şaban Töngel Parkı’nda yürütülen çalışmaları Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Büyükgöz, sahadaki temizlik faaliyetlerini yakından takip etti.

24 Nisan 2026 Cuma 16:20

 Park ve Çevresi Baştan Sona Temizlendi

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda yeşil alanlar, yürüyüş yolları ve ortak kullanım noktaları titizlikle elden geçirilirken, çevre düzenlemesiyle birlikte parkın genel görünümü de yenilendi. Baharın tazeliğini yansıtan çalışmalar mahalle sakinlerinden de olumlu geri dönüş aldı.

Çalışmalar İlçe Genelinde Devam Edecek

Gebze Belediyesi yetkilileri, bahar temizliği çalışmalarının planlı bir şekilde diğer mahallelerde de devam edeceğini belirterek, ilçe genelinde temizlik seferberliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

Başkan Büyükgöz: “Ortak Evimiz Gebze”

Başkan Zinnur Büyükgöz, “Şehrimizin her köşesi bizim ortak evimizdir; temiz bir çevre, huzurlu bir yaşamın ilk adımıdır.” ifadelerini kullanarak vatandaşları çevre temizliği konusunda duyarlı olmaya davet etti.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

