GEBZE TİCARET ODASI, YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİNİ SAHAYA TAŞIYOR

Gebze Ticaret Odası öncülüğünde ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle hayata geçirilen “Gebze Bölgesi Yeşil Dönüşüm Destek Programı” kapsamında önemli bir uygulama aşamasına geçildi.

01 Mayıs 2026 Cuma 15:30

 Program çerçevesinde gerçekleştirilen “Yeşil Dönüşüm Oryantasyon Eğitimi”ne; Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Abdurrahman Aslantaş ve Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak katılım sağlayarak süreci yerinde takip etti.

Program kapsamında, Enerjisa Üretim iştiraki QuickCarbon tarafından üyelerimize yönelik danışmanlık ve uygulama süreci başlatıldı. Eğitim, programa dahil olan üyelerimizin temsilcilerine QuickCarbon uzmanları tarafından verildi.

Programın devamında;
• Her bir üye ile ayrı ayrı başlangıç toplantıları gerçekleştirilecek,
• Saha ziyaretleri ile mevcut durum analizleri yapılacak,
• Üyelerimizden elde edilecek veriler doğrultusunda kurumsal karbon ayak izi hesaplama ve raporlama çalışmaları hazırlanacak,
• Akabinde üyelere özel emisyon azaltım stratejilerini içeren Eylem Planları oluşturulacaktır.
Ayrıca, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında yer alan üyelerimize, ürün bazlı karbon ayak izi hesaplama ve raporlama süreçlerinde de teknik destek sağlanacaktır.
Söz konusu program ile yalnızca mevcut üyelerimizin dönüşümü değil, aynı zamanda bölgede faaliyet gösteren daha fazla işletmenin sürece dahil edilmesi ve yeşil dönüşüm kapasitesinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Gebze Ticaret Odası olarak; bölgemizde yeşil dönüşüm, sürdürülebilir üretim ve enerji verimliliği odaklı yatırımların artırılması, bu alandaki farkındalığın güçlendirilmesi ve sürecin süreklilik arz eden bir yapıya kavuşturulması yönünde çalışmalar kararlılıkla sürdürülecektir.
