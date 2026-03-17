Gebze’de ara tatil Büyükşehir’le şenlendi

ÇOCUKLAR KRALİÇE MAYA İLE TANIŞTI

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 14 Mart Cumartesi günü başlayan program kapsamında çocuklar ve aileleri, her gün 12.00-14.00 saatlerinde yapılan iki seansta sahne etkinlerine katılabiliyor. 16 Mart Pazartesi günü çocuklar tarafından sevilen “Kraliçe Maya” isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi. Doyasıya eğlenilen etkinlikte çocuklar ve aileleri güzel vakit geçirdi.

18 MART’TA SON OYUN SAHNELECEK

Geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren çocukların yoğun ilgi gösterdiği Gebze’deki etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Etkinlikler kapsamında “Bir Masal Bir Şarkı”, “Volkan Abi Çocuk Şarkıları” ve “Şaşkın Korsan” gibi sahne gösterileri ile “Murano Cam Boncuk Atölyesi” ile ara tatil etkinlikleri dopdolu geçti. Birçok farklı alanda atölye çalışmalarının da yapıldığı ara tatil etkinlikleri 18 Mart Çarşamba günü (yarın) gerçekleşecek “Gazi Dede” isimli tiyatro oyunu ile sona erecek.





