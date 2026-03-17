banner1269
KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de ara tatil Büyükşehir’le şenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’de 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci ara tatiline özel olarak düzenlediği etkinlikte çocuklar atölye çalışmalarıyla yeteneklerini geliştirdi, sahne gösterisiyle tatilin keyfini çıkardı.

17 Mart 2026 Salı 18:32

 ÇOCUKLAR KRALİÇE MAYA İLE TANIŞTI

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde 14 Mart Cumartesi günü başlayan program kapsamında çocuklar ve aileleri, her gün 12.00-14.00 saatlerinde yapılan iki seansta sahne etkinlerine katılabiliyor. 16 Mart Pazartesi günü çocuklar tarafından sevilen “Kraliçe Maya” isimli çocuk tiyatro oyunu sahnelendi. Doyasıya eğlenilen etkinlikte çocuklar ve aileleri güzel vakit geçirdi.

 

18 MART’TA SON OYUN SAHNELECEK

Geçtiğimiz Cumartesi gününden itibaren çocukların yoğun ilgi gösterdiği Gebze’deki etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Etkinlikler kapsamında “Bir Masal Bir Şarkı”, “Volkan Abi Çocuk Şarkıları” ve “Şaşkın Korsan” gibi sahne gösterileri ile “Murano Cam Boncuk Atölyesi” ile ara tatil etkinlikleri dopdolu geçti. Birçok farklı alanda atölye çalışmalarının da yapıldığı ara tatil etkinlikleri 18 Mart Çarşamba günü (yarın) gerçekleşecek “Gazi Dede” isimli tiyatro oyunu ile sona erecek.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bu sergi 111 yıl önceki şanlı zafere götürecek Bu sergi 111 yıl önceki şanlı zafere götürecek
Ara tatil keyfi Gebze’de yaşanacak Ara tatil keyfi Gebze’de yaşanacak
Bu gecede iyiliğe rehber edenler buluştu Bu gecede iyiliğe rehber edenler buluştu
“Sanatın Diliyle Değerlerimiz” Sergisi Gebze’de Açıldı “Sanatın Diliyle Değerlerimiz” Sergisi Gebze’de...
Gebze Belediyesi’nin “Türk-İslam Sanatları’nın İzinde” Sergisi Açıldı Gebze Belediyesi’nin “Türk-İslam Sanatları’nın...
Amir Ateş’ten “Tasavvuf Ezgileri” ile Unutulmaz Gece Amir Ateş’ten “Tasavvuf Ezgileri” ile Unutulmaz...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Bu sergi 111 yıl önceki şanlı zafere götürecek
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihinin en önemli destanlarından 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni muhteşem...

Haberi Oku