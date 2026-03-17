18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Mesajı

Vatan toprağının bir karışı için canımızı feda etmekten çekinmeyeceğimizin nişanesi ve bir milletin yeniden diriliş tarihi olan 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yılını kutluyoruz.

17 Mart 2026 Salı 15:40

Yüz on bir yıl önce, dönemin en güçlü donanmasına sahip İtilaf Devletleri’ne karşı tek yürek olup canını ve kanını ortaya koyan kahraman ecdadımız, Çanakkale Ruhu’nu bizlere en kıymetli miras olarak bırakmıştır.

​Verdiği istiklal ve istikbal mücadelesiyle tarihe altın harflerle adını yazdıran, bütün dünyaya “Çanakkale Geçilmez!” dedirten aziz milletimiz; vatanına, bağımsızlığına ve geleceğine sahip çıkma azim ve kararlılığını her daim gösterecektir.

​Tarih boyunca birlik ve beraberliği ile birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren parlak zaferlere imza atan milletimiz; hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan topraklarını her dönemde korumasını bilmiş ve geçmişinden aldığı güçle dünya tarihinden silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır.

​Bu duygu ve düşüncelerle; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 111. yıl dönümünde; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.  

